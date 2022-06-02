台無薪假衝1.7萬人 今年新高住宿 餐飲業災情最慘重

台灣本土確診人數進入高原期，疫情 對就業市場衝擊顯現。勞動部昨日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計顯示，目前有2578家公司、1萬7193人實施無薪假，雙雙創下今年以來新高；亦較上周增99家、1412人。其中，住宿餐飲業一周內增加逾千人，有多家中大型旅館 及餐飲業實施無薪假人數皆逾百人。

內需型產業仍是這波本土疫情重災區。勞動部統計顯示，住宿餐飲業目前有243家、2610人實施無薪假，較上周增加59家、1061人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，疫情對產業衝擊在本期顯現，這期無薪假家數及人數，有六成集中在住宿餐飲業。其中有兩家中大型旅館各通報實施100多人，加起來就有300人；另有一家大型連鎖餐飲通報實施逾百人。他表示，上述業者都曾在去年三級警戒實施無薪假，如今又再次加入無薪假行列。

黃維琛指出，運輸倉儲業目前有115家、1295人實施無薪假，較上周微增45人。但值得注意的是，過去都是航空公司因邊境 管制而實施無薪假，這期出現較多遊覽車業者；此外，批發零售業也較上周增加122人，同樣受疫情影響，民眾自主防疫，不僅減少聚餐，亦減少出門消費，旅遊，學校畢旅也停辦，導致業者實施無薪假。

黃維琛表示，這次通報實施無薪假的業者，實施期間多僅約二、三個月，由於疫情進入高原期，無薪假情勢短期不會降溫，未來業者是否會繼續實施，須密切觀察。

另，邊境看似解封在即，但支援服務業（含旅行社）實施無薪假人數、家數並未見下降。黃維琛指出，依過往經驗，事業單位會先減少實施天數、再來減少人數，等到產業回溫趨勢明確，才會停止實施，因此還不會那麼快停止無薪假。他並認為，邊境管制朝向鬆綁，航空公司無薪假情勢就有望趨緩，而隨著商務客入境，北部地區商務旅館無薪假也才有機會趨緩。

根據勞動部統計，這期實施無薪假人數最多的支援服務業（含旅行社）9123人，其次為住宿餐飲業2610人、製造業1441人；家數則以支援服務業（含旅行社）1472家最多，其次為批發零售323家、住宿餐飲業243家。