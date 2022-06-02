我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

台無薪假衝1.7萬人 今年新高住宿 餐飲業災情最慘重

記者江睿智／台北2日電

台灣本土確診人數進入高原期，疫情對就業市場衝擊顯現。勞動部昨日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計顯示，目前有2578家公司、1萬7193人實施無薪假，雙雙創下今年以來新高；亦較上周增99家、1412人。其中，住宿餐飲業一周內增加逾千人，有多家中大型旅館及餐飲業實施無薪假人數皆逾百人。

內需型產業仍是這波本土疫情重災區。勞動部統計顯示，住宿餐飲業目前有243家、2610人實施無薪假，較上周增加59家、1061人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，疫情對產業衝擊在本期顯現，這期無薪假家數及人數，有六成集中在住宿餐飲業。其中有兩家中大型旅館各通報實施100多人，加起來就有300人；另有一家大型連鎖餐飲通報實施逾百人。他表示，上述業者都曾在去年三級警戒實施無薪假，如今又再次加入無薪假行列。

黃維琛指出，運輸倉儲業目前有115家、1295人實施無薪假，較上周微增45人。但值得注意的是，過去都是航空公司因邊境管制而實施無薪假，這期出現較多遊覽車業者；此外，批發零售業也較上周增加122人，同樣受疫情影響，民眾自主防疫，不僅減少聚餐，亦減少出門消費，旅遊，學校畢旅也停辦，導致業者實施無薪假。

黃維琛表示，這次通報實施無薪假的業者，實施期間多僅約二、三個月，由於疫情進入高原期，無薪假情勢短期不會降溫，未來業者是否會繼續實施，須密切觀察。

另，邊境看似解封在即，但支援服務業（含旅行社）實施無薪假人數、家數並未見下降。黃維琛指出，依過往經驗，事業單位會先減少實施天數、再來減少人數，等到產業回溫趨勢明確，才會停止實施，因此還不會那麼快停止無薪假。他並認為，邊境管制朝向鬆綁，航空公司無薪假情勢就有望趨緩，而隨著商務客入境，北部地區商務旅館無薪假也才有機會趨緩。

根據勞動部統計，這期實施無薪假人數最多的支援服務業（含旅行社）9123人，其次為住宿餐飲業2610人、製造業1441人；家數則以支援服務業（含旅行社）1472家最多，其次為批發零售323家、住宿餐飲業243家。

疫情 邊境 旅館

上一則

失竊長鬃山羊骨骸標本尋獲 警引魂回家

下一則

黑白集／桃園、苗栗提名之亂 國民黨同一個坑跌兩次

延伸閱讀

今年夏天最好別搭機出遊，因為又貴又難買

今年夏天最好別搭機出遊，因為又貴又難買
上海解封 企業謹慎面對 經濟復甦還需時間

上海解封 企業謹慎面對 經濟復甦還需時間
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
解封第一日 上海檢察長張本才落馬

解封第一日 上海檢察長張本才落馬

熱門新聞

「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17
屏東東港驚傳人倫悲劇，一名男子照顧病母卅餘年，因兩人同時染疫壓力沉重，推母墜樓。記者魏斌／攝影

顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

2022-05-29 18:03
TVBS發生女主播霸凌事件，消息已炸鍋新聞圈。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播宮鬥霸凌 她嘆：老天不給、爭也沒用

2022-05-25 20:35

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎