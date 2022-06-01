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台新增8.8萬例確診 中南部疫情未達高峰

記者楊雅棠、邱宜君、許政榆、鄒尚謙／台北報導
台中榮總1日在台中國立自然科學博物館設置「兒童疫苗大型接種站」，不少家長帶著小孩前往施打兒童疫苗。部分縣市則質疑，原本分配疫苗數量，因分給大型接種站，而被抽單，但指揮中心否認。記者黃仲裕／攝影
台中榮總1日在台中國立自然科學博物館設置「兒童疫苗大型接種站」，不少家長帶著小孩前往施打兒童疫苗。部分縣市則質疑，原本分配疫苗數量，因分給大型接種站，而被抽單，但指揮中心否認。記者黃仲裕／攝影

1日新增8萬8247例本土個案、240例中重症個案、122例死亡個案，死亡個案包括兩例嬰幼兒，分別為出生1個多月的男嬰及5個多月女嬰，均未就醫，在家死亡，其中1個多月大男嬰在發燒隔天後死亡，為目前年紀最小的死亡案例。

北降南升 確診率低縣市飆高

疫情呈現北降南升，專家預估，台中市、高雄市、台東縣、彰化縣等確診率偏低，染疫人數可能再往上升；指揮中心看法一致，「中南部還在上升，應該最近會達高峰」。

1日新增確診人數前6名縣市，分別為新北市1萬4894例，台中市1萬1511例，高雄市1萬1499例，桃園市9568例，台南市7634例，台北市7480例，雙北疫情趨緩，中南部明顯往上竄升。

台大公衛教授陳秀熙指出，基隆市、台北市、新北市、桃園市累積通報率分別達到6.8%至10.1%，而新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣等累積通報率也超過6%，預估這8個縣市疫情將朝下降趨勢；但台中市、高雄市、台東縣、彰化縣仍小於6%，需觀察是否續升。

指揮中心統計，全國染疫率為9%，其中基隆市15.9%最高，其次為新北市15.2%，桃園市12.5%，台北市10.6%，至於中南部染疫率明顯較低，台南市5.8%，台中市6.5%，高雄市6.6%。

指揮官陳時中表示，近日北部各縣市單日新增確診數明顯下降，中南部則開始上升，主要與染疫率有關，新北、基隆染疫率達15%至16，高雄染疫率則約6%，因此，確診人數將持續往上走；推估全國染疫率達10%至12，曲線才可能緩步下降，目前還要在高原期徘徊一陣子。

122死 1個多月大是最小個案

1日新增122例死亡個案，其中兩例為兒童個案，出生1個多月的男嬰為早產兒，有肺部疾病，同住家人確診，男嬰24日發燒但未就醫，隔日昏迷，呈缺氧發紫，到院採檢PCR陽性，並確認無生命跡象。

另一例5個多月女嬰為印尼籍，母親友人代為照顧，5月14日發燒，照顧者使用退燒藥未就醫。15日女嬰昏迷，缺氧發紫，送醫急救，已無生命跡象，經過行政相驗，死因為感染新冠肺炎合併心肺衰竭。

目前兒童重症累計29例，12人死亡。

北部疫情漸緩 中南部正在升溫 製表／醫藥組
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