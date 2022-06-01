台單日新增8.8萬例本土確診、122死 中南部疫情升

今天新增8萬8247例本土個案、46例境外移入。確診個案中新增中重症個案240例、122例死亡個案。(圖:指揮中心提供)

台灣新冠肺炎 確診人數持續在8萬上下徘徊，1日新增8萬8247例本土個案、46例境外移入。確診個案中新增中重症個案240例、122例死亡個案。

台灣新冠肺炎個案分布中南部持續升溫，縣市前五名分別為新北市1萬4894例、台中市1萬1511例、高雄市1萬1499例、桃園市9568例、台南市7634例。

今日新增8萬8247例本土病例，為4萬2365例男性、4萬5861例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14,894例)、台中市(11,511例)、高雄市(11,499例)、桃園市(9,568例)、台南市(7,634例)、台北市(7,480例)、彰化縣(4,852例)、屏東縣(3,177例)、新竹縣(2,527例)、新竹市(2,008例)、苗栗縣(2,008例)、雲林縣(1,852例)、宜蘭縣(1,622例)、南投縣(1,496例)、花蓮縣(1,493例)、基隆市(1,423例)、嘉義縣(1,226例)、台東縣(902例)、嘉義市(677例)、澎湖縣(215例)、金門縣(131例)、連江縣(52例)。

新增122例本土病例死亡個案，為67例男性、55例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、115例具慢性病史、55例無疫苗 接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月30日，死亡日期介於5月15日至5月30日。

今日新增46例境外移入個案中，為25例男性、21例女性；年齡介於未滿10歲至90歲以上，分別自美國(2例)、菲律賓及西班牙(各1例)移入，另42例感染國家調查中。入境日介於今年5月30日至5月31日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計212萬1231例確診，分別為1萬3034例境外移入、210萬8143例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。