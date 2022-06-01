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台機場入境採檢 改唾液PCR

台灣新聞組／台北1日電
6月1日起旅客入境改為唾液採檢PCR，也不必在機場等候採驗結果。（記者黃仲明／攝影）
6月1日起旅客入境改為唾液採檢PCR，也不必在機場等候採驗結果。（記者黃仲明／攝影）

實施四個多月的機場邊境落地採檢措施於今天零時起正式鬆綁，檢驗方式從鼻咽採檢PCR改為唾液採檢PCR，且入境者不必在機場等候採驗結果，可以先至防疫旅館，或返家「一人一戶」，大幅減少於機場滯留等待時間。

行政院長蘇貞昌昨到桃機感謝邊境第一線防疫人員，並強調今天起要進入新階段制度，入境旅客只要做唾液篩檢就可以離開機場，不用再花時間等PCR結果。

指揮官陳時中表示，台灣社區染疫率已達8%，比海關入境者還要高，現在唾液PCR也可達到良好效果，因此，機場落地採檢改為唾液PCR，之後視情況再逐步放鬆。

至於做完唾液採檢後，即可至預先安排的檢疫處所，包括一人一戶住家，或防疫旅宿，執行「7＋7」居家檢疫。如果唾液PCR結果為陽性，「一人一戶」檢疫者仍住在原地，改實施居家照護；在「防疫旅宿」檢疫者則依規定改送加強型防疫旅館、集中檢疫所或醫院。

台灣自今年1月11日起，針對部分抵台航班入境旅客執行落地採檢，截至5月31日，共累計篩檢逾14萬9000餘人次旅客，其中6200多人呈陽性反應，被列入境外移入個案。

至於開放國際旅遊，陳時中說，「大家有期待，但也要慎選時機。」以日本為例，才試辦旅遊，卻出現外籍團員染疫的尷尬情形。會根據疫情跟醫療量能做綜合考量。

防疫 機場 邊境

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