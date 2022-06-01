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世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

特別預算砸64億買口罩 高金素梅：醫護是否穩定收到

台灣新聞組／台北1日電
本土疫情持續延燒，許多家長帶著小孩至各大醫療院所施打兒童疫苗，打扮成小丑的紅鼻子醫生在旁協助安撫小朋友情緒。（記者余承翰／攝影）
本土疫情持續延燒，許多家長帶著小孩至各大醫療院所施打兒童疫苗，打扮成小丑的紅鼻子醫生在旁協助安撫小朋友情緒。（記者余承翰／攝影）

疫情大爆發，大家都在問：「不是說超前部署了嗎？防疫紓困特別預算8400億花到哪裡去了？」無黨籍立委高金素梅日前在臉書貼出「新冠防疫紓困特別預算8400億（台幣，下同，約289.6億美元），其中防治預算1466億，至111年3月31日已用掉1171億。」的明細，質疑衛福部錢有沒有用在刀口？

高金素梅指出，衛福部近期行文向她說明，其中包含平面口罩以57.5億元採購38.9億片、N95口罩以6.15億元採購2520萬片，防護面罩則花了2879萬元。她昨天在臉書公開詢問醫護及公衛人員，「兩年來，您們是否穩定收到這些防疫物資？」

高金素梅指出，防治預算用於購置檢驗耗材、設備及辦理檢驗與檢體運送等編列159億，已花掉146億，防疫物資徵用、採購及運送等編列173億，已花掉84億，她強調，這是至111年3月31日止的預算支出細目。4月，疫情開始升溫、爆發，指揮中心是否超前部署了？預算經費支出合理嗎？為什麼防護面罩花了64億、快篩劑才5264萬？為什麼花了146億提升檢驗量能到每天20萬人卻只能做到8萬人？

高金素梅公開詢問醫護及公衛人員「您們是否穩定收到這些防疫物資？」中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨回應，自2020年2月起迄今，已撥配一般醫用及外科口罩約18.9億片、N95口罩約1477萬片、隔離衣1055萬件及防護衣144萬件，並視防疫需求配發個人防護裝備予中央機關、地方政府，提供醫療人員、防疫人員使用，以因應醫療及公務防疫需求。

針對預算使用的問題，國民黨立委謝衣鳯、洪孟楷也指出，衛福部未使用的防疫特別預算還有226億元，4月6日蔡英文總統宣布台灣進入「重症減災與病毒共存的時期」，到了4月28日，食藥署才通過輝瑞BNT兒童疫苗的EUA，給5-11歲接種，但首購77.76萬劑直到5月16日才抵台，這是哪門子超前部署？

此外，指揮中心宣布，今起在六都開設七個兒童疫苗大型接種站，提供BNT／輝瑞兒童疫苗，再度引爆中央與地方溝通之亂。行政院長蘇貞昌昨說，這是為減輕地方負擔，台北市長柯文哲反嗆，真相是增加地方負擔，中部也有診所醫師指出，中央要做大型接種站，應該早規畫，預期未來幾天醫院診所、學校預約一定大抽單，市府須「收拾善後」。

柯文哲昨說，現在醫療人力已經很緊縮，為了好大喜功，長官一句話，也沒有問過地方政府實際需要，就是累死三軍而已。

指揮中心在六都設置兒童疫苗大型接種站，多個非六都縣市卻傳出原訂近日撥補的疫苗數量被砍或「暫時不給」。雲林縣議員蔡東富昨天率先披露雲林原預定5600劑到貨，臨時通知只剩2300劑，並指查證結果是「台南大型疫苗施打站的疫苗由各縣市調發」。

除雲林縣，嘉義市衛生局也被告知原訂3日撥補的6100劑BNT兒童疫苗「先不給」，嘉義縣衛生局也被通知2000劑BNT兒童疫苗暫緩撥補；嘉義市議員鄭光宏怒批，嘉義市民不是二等公民，原本該給嘉市孩子打的疫苗被中央臨時抽掉，「嘉義市小朋友的命不是命嗎？」

疫苗 防疫 預算

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