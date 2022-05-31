台灣確診累計破200萬 估10天後脫離高原期

本土疫情持續延燒，許多家長帶著小孩至各大醫療院所施打兒童疫苗，並在打完後與小黃卡拍照留念。記者余承翰／攝影

台灣本土疫情 嚴峻，31日新增8萬0656例本土個案，累計本土個案突破200萬大關，新北、台中、高雄3都仍破萬人。中重症及死亡個案明顯下降，分別為190例、90例，專家推估台灣疫情10天後可脫離高原期，確診人數往下降，但致死率卻持續攀升，令人擔憂。

連5日死亡人數破百，31日降回百例以下，但致死率仍居高不下；另外，重症個案中，包括1歲男童併發哮吼症，病情一度危急，住進加護病房，累計兒童重症26例，10名幼童死亡。專家呼籲應盡快審查5歲以下可用的兒童疫苗 ，指揮官陳時中 表示，正在審查。

陳時中表示，很多國家Omicron疫情已發展到一定程度，國內才發展到一半，無法以此推論台灣的致死率特別高。

31日新增本土病例中，3萬8638例男性，4萬2001例女性，17例調查中。新北市1萬4372例，仍位居第一，其次為台中市1萬586例，高雄市1萬380例，桃園市7826例，台北市6707例。

何時可全面解除戴口罩？陳時中說，「戴口罩是成本最低、效益最高的防疫手段」，會再維持一陣子。各界期待觀光旅遊於7月解封，台北市長柯文哲也預估，中南部預估下周疫情達頂峰，雙北疫情已經開始往下，7月中應該會解封。陳時中回應，「還是要慎選時機」，日本才剛試辦觀光旅遊團，就出現4人團中1人確診，3人都被隔離，台灣將等到醫療量能充分提供時，才會準備開放旅遊。

31日新增90例死亡個案，年齡介於40多歲到90多歲，86人有慢性病史，52人超過80歲，67人未接種滿3劑疫苗。中重症個案為108中症、82例重症，其中1重症個案為1歲男童，因併發哮吼症，住加護病房，插管使用呼吸器，並使用瑞德西韋、類固醇等藥物，所幸治療順利，28日出院。

台指揮中心1日起於六都設置7所兒童疫苗大型接種站，醫療應變組副組長王必勝表示，幼兒接種有兩種管道，一為在校園或醫療院所接種，也可至大型接種站接種，先上網預約，減少排隊時間，但也可直接至現場排隊。