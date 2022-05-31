我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

結束動盪5月 道指跌222點 那指月跌2.1%

上海青年疫後新規畫：不生、回鄉、提早退休、辦美國綠卡

台灣確診累計破200萬 估10天後脫離高原期

記者楊雅棠、許政榆、鄒尚謙／台北報導
本土疫情持續延燒，許多家長帶著小孩至各大醫療院所施打兒童疫苗，並在打完後與小黃卡拍照留念。記者余承翰／攝影
本土疫情持續延燒，許多家長帶著小孩至各大醫療院所施打兒童疫苗，並在打完後與小黃卡拍照留念。記者余承翰／攝影

台灣本土疫情嚴峻，31日新增8萬0656例本土個案，累計本土個案突破200萬大關，新北、台中、高雄3都仍破萬人。中重症及死亡個案明顯下降，分別為190例、90例，專家推估台灣疫情10天後可脫離高原期，確診人數往下降，但致死率卻持續攀升，令人擔憂。

連5日死亡人數破百，31日降回百例以下，但致死率仍居高不下；另外，重症個案中，包括1歲男童併發哮吼症，病情一度危急，住進加護病房，累計兒童重症26例，10名幼童死亡。專家呼籲應盡快審查5歲以下可用的兒童疫苗，指揮官陳時中表示，正在審查。

陳時中表示，很多國家Omicron疫情已發展到一定程度，國內才發展到一半，無法以此推論台灣的致死率特別高。

31日新增本土病例中，3萬8638例男性，4萬2001例女性，17例調查中。新北市1萬4372例，仍位居第一，其次為台中市1萬586例，高雄市1萬380例，桃園市7826例，台北市6707例。

何時可全面解除戴口罩？陳時中說，「戴口罩是成本最低、效益最高的防疫手段」，會再維持一陣子。各界期待觀光旅遊於7月解封，台北市長柯文哲也預估，中南部預估下周疫情達頂峰，雙北疫情已經開始往下，7月中應該會解封。陳時中回應，「還是要慎選時機」，日本才剛試辦觀光旅遊團，就出現4人團中1人確診，3人都被隔離，台灣將等到醫療量能充分提供時，才會準備開放旅遊。

31日新增90例死亡個案，年齡介於40多歲到90多歲，86人有慢性病史，52人超過80歲，67人未接種滿3劑疫苗。中重症個案為108中症、82例重症，其中1重症個案為1歲男童，因併發哮吼症，住加護病房，插管使用呼吸器，並使用瑞德西韋、類固醇等藥物，所幸治療順利，28日出院。

台指揮中心1日起於六都設置7所兒童疫苗大型接種站，醫療應變組副組長王必勝表示，幼兒接種有兩種管道，一為在校園或醫療院所接種，也可至大型接種站接種，先上網預約，減少排隊時間，但也可直接至現場排隊。   

中央流行疫情指揮中心表示，6月1日起將協助六都設置大型接種站，提供5至11歲兒童...
中央流行疫情指揮中心表示，6月1日起將協助六都設置大型接種站，提供5至11歲兒童施打COVID-19疫苗，廠牌以輝瑞為主，採隨到隨打，讓有需求家長帶著孩子盡快施打。圖為台北市中正區街頭的小朋友31日戴著口罩與防護面罩防疫。中央社

疫情 陳時中 疫苗

上一則

台空軍AT-3墜毀 肇因成謎

延伸閱讀

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」
綠3都民調崩盤 吳子嘉：禍首是蘇貞昌、陳時中

綠3都民調崩盤 吳子嘉：禍首是蘇貞昌、陳時中
中重症+468致死率創新高 陳時中估6月疫情可能下降

中重症+468致死率創新高 陳時中估6月疫情可能下降
黑白集／網軍「出征」杜悠悠眾口 國家的墮落

黑白集／網軍「出征」杜悠悠眾口 國家的墮落

熱門新聞

「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
主持人陳文茜繼肺腺癌後再傳免疫疾病，讓她一度痛苦表示不想活了。（取材自臉書）

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

2022-05-24 01:45
曾馨瑩建議大家可以多補充維他命、鋅、兒茶素及發酵食物，增強自我免疫力。取材自IG

蔡依珊也認輸 郭台銘47歲嬌妻曾馨瑩美成這樣

2022-05-24 17:47
TVBS主播之間的鬥爭，比電視劇還精采。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播上演宮鬥 3主播涉霸凌另1主播遭逮

2022-05-25 04:47
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17

超人氣

更多 >
通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責
騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情
加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家