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6月1日起入境台 全數改採「唾液採檢PCR」

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6‧1起入境台 全數改採「唾液採檢PCR」

台灣新聞組／台北31日電
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場暫停機邊「落地採驗」，回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在下午疫情記者會中表示，因應國內外新冠肺炎（COVID-19）疫情變化，台灣國際機場防疫自主防護能力已提升，且為妥適調配醫護檢驗資源，宣布自歐洲、中東、南韓及東南亞/印度航班「落地採驗」措施做到31日為止 。

陳時中說，自今年6月1日零時起（航班抵達時間），入境的所有旅客，抵台時須於機場採集唾液檢體，以進行病毒核酸檢驗（PCR），旅客完成採檢後，繼續行入境檢疫措施。

陳時中表示，感謝各部門全力投入落地採驗，有效早期攔阻境外移入個案，守住國門，降低國際機場、防疫車隊等第一線工作人員染疫風險。

指揮中心醫療應變組副組長王必勝說，國際機場旅客落地採驗截至5月31日，經過141天，落地採驗2500多個航班、近14.9萬人次，檢出境外移入確診逾6200人，總陽性率約4.2％，95％的境外移入個案被攔截。

王必勝表示，當初因為Omicron病毒株流行，避免從境外侵入社區，也發現防疫旅館群聚、防疫計程車司機與機場人員染疫，因此把這條線拉到機邊，保護工作人員，一開始落地採驗陽性率比唾液採檢還要高，如今落地採驗陽性率大幅降至1點多個百分點，第一線工作人員追加劑疫苗接種率逾98%，此專案完成階段性任務。

指揮中心提醒，籲請旅客赴台前除應取得「表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗（PCR）報告」，抵台時務必配合機場檢疫人員指示及引導採集唾液檢體，且於航空器落地至採檢前，請勿飲食、飲水，以確保唾液檢體品質。

入境後至預先安排檢疫處所（1人1戶或防疫旅宿）進行居家檢疫，如後續唾液核酸檢驗陽性，1人1戶檢疫者於原地改實施居家照護；「防疫旅宿」檢疫者則依規定改送加強型防疫旅館或集中檢疫所或醫院收治。

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