台新增本土8萬確診、90死 今年累計確診破200萬

（圖：指揮中心提供）

台累計確診破200萬，31日新增新冠肺炎 本土個案8萬656例，今年累計確診已達200萬5412例。新增190例中重症個案、90例死亡個案；另新增49例境外移入。指揮中心疫情 監測組組長周志浩表示，確診數比周日回報數目來得多一些，死亡個案則前一天來得少。

31日新增之8萬656例本土病例，為3萬8638例男性、4萬2001例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14372例)、台中市(10586例)、高雄市(10380例)、桃園市(7826例)、台北市(6707例)、台南市(6485例)、彰化縣(4740例)、屏東縣(2960例)、新竹縣(2064例)、苗栗縣(1970例)、新竹市(1734例)、宜蘭縣(1649例)、基隆市(1631例)、雲林縣(1610例)、南投縣(1381例)、花蓮縣(1295例)、嘉義縣(1146例)、台東縣(866例)、嘉義市(776例)、澎湖縣(263例)、金門縣(206例)、連江縣(9例)。

31日新增90例本土病例死亡個案，為60例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、44例無疫苗 接種。確診日介於今(2022)年5月2日至5月28日，死亡日期介於5月11日至5月29日。

31日新增49例境外移入個案中，為27例男性、22例女性；年齡介於未滿5歲至90歲以上，感染國家均調查中。入境日介於今年5月29日至5月30日。

指揮中心統計，截至目前台累計203萬2983例確診，分別為1萬2988例境外移入、201萬9941例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計2255例死亡病例，其中2240例本土，個案居住縣市分布為新北市933例、台北市560例、台中市105例、基隆市103例、高雄市80例、桃園市76例、台南市59例、彰化縣57例、宜蘭縣50例、花蓮縣45例、屏東縣39例、雲林縣29例、台東縣26例、新竹縣21例、嘉義市及嘉義縣各14例、南投縣13例、苗栗縣9例、金門縣及新竹市各3例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。