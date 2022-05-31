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中重症+468致死率創新高 陳時中估6月疫情可能下降

台灣新聞組／台北31日電
確診降 粗估致死率未降 製表／醫藥組
確診降 粗估致死率未降 製表／醫藥組

台灣昨新增新冠肺炎本土個案6萬42例，較前天略降，但468例中重症個案再創新高。指揮中心指揮官陳時中表示，個案數下降，不排除為假日效應，但整體趨勢看來沒有往上走，北部已達一定的染疫率，中南部要再觀察，尤其南區占床率超過7成，如有需要，將再開設專責病房。

昨染疫數下降，但死亡109例仍破百，使整體致死率來到萬分之7，同樣是新高紀錄，而5月24日也才萬分之4.5。

端午連假將至，陳時中坦言「又愛又怕」，若人潮流動後，確診數還穩定，就可以確定疫情已經非常穩定；若突然增加太多個案，恐讓醫療負擔過重；6月疫情逐漸到達高原後，「往下降的可能性是滿高的」。

台大兒童醫院院長黃立民認為，雙北疫情確實已過高峰，北部感染人數約2至3成，但整體疫情是否這麼樂觀，能從6月往下走，就要看雙北確診人數下降速度有多快。

蘇貞昌昨主持擴大防疫會議表示，為早日與國際接軌、邁向正常生活，同意指揮中心視醫療量能，適度放寬入境總量管制上限，並調整入境後檢疫天數，相關措施及細節由指揮中心和內政部、交通部、外交部妥為規畫後，向外界宣布。

指揮中心指出，國際疫情趨緩，多國防疫政策也愈趨鬆綁，目前6成確診病例來自診所通報，在考量台灣醫療量能後，將採總量管制，逐步鬆綁邊境管制措施。

台灣預計6月邊境解封，交通部長王國材說，大致方向已與衛福部討論，外國旅客採團進團出、要做兩天PCR檢測及打滿3劑疫苗等；入境檢疫可能從現行「7+7」縮短為「3+4」，但因有機場採檢和醫療量能問題，未來1周入境總量會限制2.5萬人，正與航空公司做乘載限制，如規畫原有量能的1.2、1.3倍。陳時中說，規畫落地採檢改唾液PCR，而不是鼻咽PCR。

昨重症新增3例兒童腦炎個案，累計兒童重症25例，其中14人合併腦炎，5人過世，其餘9名病童中8人病況改善，1人仍在加護病房使用呼吸器。

本土疫情嚴峻，住宿型長照機構住民大都是高齡長者，一旦染疫很容易成為中重症患者。(...
本土疫情嚴峻，住宿型長照機構住民大都是高齡長者，一旦染疫很容易成為中重症患者。(記者杜建重／攝影)

疫情 陳時中 邊境

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