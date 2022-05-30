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黑白集／部署慢半拍 宣傳很超前

黑白集
受限疫情，台灣嚴管邊境長達兩年多，指揮官陳時中說，將陸續放寬邊境政策，圖為桃園機場從日本入境旅客。（本報資料照片）
受限疫情，台灣嚴管邊境長達兩年多，指揮官陳時中說，將陸續放寬邊境政策，圖為桃園機場從日本入境旅客。（本報資料照片）

兩個月來，快篩、藥物、兒童疫苗齊缺，政府「超前部署」的口號被罵到臭頭。陳時中想要重振聲威，因而又忙著超前部署。他說，各部會已在研擬「開放邊境」政策，時間大約就在「下個月」。

看！這不是超前部署是什麼，而且「超」得很前面。以台灣目前的情況，疫情在高原期盤桓，何時會到達頂峰都無法預估；而陳時中已開始籌畫疫情回落後的邊境開放事項，你能說他沒超前部署嗎？

問題就在，陳時中所表現的「超前」能力，都用在迎接太平盛世；至於要對付病毒的猛烈攻擊時，他則經常兩手空空，什麼也拿不出來。這樣的「順勢超前者」，多半會在「逆勢」波濤中先溺斃吧！

再說，陳時中每天假裝在那裡指揮，但決策都比地方政府建議的慢三拍；要說超前部署，其誰能信？何況，以台灣目前疫情之深不可測，就算現在開放邊境，誰敢進來？我們近期的確診人數，經常高居全球之冠，連美國都把台灣連升兩級設為「高風險」旅遊警戒。這時候，陳時中忽而跳接到大談開放邊境，會不會有點「畫餅充飢」的味道？

「超前部署」一詞發明得好，讓民眾深深難忘，但也為得不到它而深深失落。要命的是，陳時中的部署往往未落在人民需要的點上，唯一超前的是宣傳。這從他奢言開放邊境，已一目了然。（轉載自聯合報）

陳時中 邊境 疫情

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