疫情南燒 醫護面臨崩潰壓力 有火葬場天天火化染疫者

疫情嚴峻，長照長者染疫死亡人數大增，安養機構採高標準防疫措施。（記者杜建重／攝影）

新冠疫情 燒往南部，高雄市確診數已連日超越北市。南部某公立火葬場以前三、四天火化一具遺體，現在天天都有染疫死者限時24小時內火化。南部某醫院副院長說：「從醫30年來第一次面臨這種瀕臨崩潰壓力，不少長照 機構住民及醫護都確診了。」

疲累雙眼布滿血絲的南部某醫院副院長說，日前院內有名病人確診，整層樓病患全部做PCR，多人呈現陽性；負責照顧的護理師也確診，她坦承二天前母親確診，可能被家人感染確診。

「有的長照機構住民、醫護人員及外籍看護全中了（新冠），只是大家不敢對外說，怕民眾信心崩盤。」副院長說，他向衛生局報告，衛生局安慰說：「你們這還算好，有其他醫院的醫護超過三位數字染疫……。」

南部某醫院高層透露，昨天送一名染疫死亡長輩要去火化，火葬場人員說，以前三、四天火化一具遺體，現在天天都有，多是染疫者趕著24小時內要火化完畢，「你說疫情嚴不嚴重？」

成大醫院急診部主任林志豪表示，陽性即確診政策上路後，急診的人數明顯減少，但與過去尖峰相比，人數仍是1.5到兩倍，且中重症人數增加，成大醫療量能幾乎已經滿載，擔心未來疫情持續，中重症人數累加，可能會出現之前北部醫療崩潰情況。

台南市確診數在5月26日中央宣布快篩陽性即確診達高峰，近日又下降到5000多例，是否意味著高峰已過去？台南市衛生局長許以霖表示，還要觀察一段時間。

高雄市27日至29日新增確診分別為1萬1239人、9630人、9546人，衛生局簡任技正潘炤穎表示，預估每天確診9000至1萬人左右的狀況要持續兩周，才能讓高雄社區有足夠群體免疫效益，疫情才可能趨穩；衛生局長黃志中說，目前醫療量能夠。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，彰化醫院急診確診個案通報比率減少一半，但疫情還在高原期，中部只能邊走邊看。衛福部彰化醫院院長曾孔彥說，社區感染和兒童感染傳給在醫院工作的家長，間接造成院內感染，醫護人員去居隔，造成人力吃緊。

衛福部防疫 醫療網中區指揮官黃高彬表示，以台灣屬一日生活圈的環境，台中每日八、九千已屬高原期。