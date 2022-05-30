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兒顧母雙確診 疑不堪雙重壓力推她墜樓後輕生

記者魏斌、劉星君／台北30日電
本土疫情嚴峻，對長照長者威脅很大。（記者杜建重／攝影）
本土疫情嚴峻，對長照長者威脅很大。（記者杜建重／攝影）

屏東縣東港鎮54歲許姓男子照顧中風癱瘓的79歲母親30多年，近日母子先後確診，許疑似因長期壓力，將母親從二樓陽台推下，自己再跳樓輕生。許母送醫不治，許扭傷腳，被依殺害直系血親尊親屬罪嫌聲押，法院裁定5萬元台幣（約1700美元）交保，因繳不出保釋金遭收押。

屏東縣政府指出，許姓男子前年11月起申請長照中心提供居家服務，許母被評為失能程度最重等級，照服員一天去許家兩次，去年一整年喘息服務都有用完。本月25日下午，許致電照服員說他跟媽媽身體不適，母子快篩陽性，請照服員不要到宅服務。隔天，許將母親送至醫院PCR確診，醫師評估無須住院，衛生局接獲通報後擬安排居家照護評估，未料27日接獲母子墜樓。

縣府說，許母領有重大身心障礙手冊，為列冊中低收入戶，患有腦中風、慢性支氣管等病史，有鼻胃管、管灌餵食和氣切管留置，定期回診換管路，平時意識不清、嗜睡，無法溝通。

許家是中低收入戶，許姓男子在五名兄弟姊妹中排行老么，僅他與二哥仍在世；癱瘓母親由他與二哥及外甥女負責照顧，許男是主要照顧者。外甥女哭著說，小舅舅出社會沒多久就辭去工作照顧阿嬤，「一照顧就30多年」。

她說，小舅舅可能因確診而壓力特別大，「照顧阿嬤30多年了，怎麼可能不會瘋掉？」她觀察，小舅舅最近出現情緒焦躁，懷疑是否有憂鬱症傾向。

屏東縣消防局接獲報案調查，許當場供認「是我做的」。他說，他跟媽媽確診新冠肺炎，這幾天都睡不好，也不知道自己在幹嘛，壓力很大，跟媽媽對看後，突然決定把媽媽從二樓陽台推下去，接著他也跳樓，希望解決他跟媽媽遇到的煩惱。

美和科大社工系主任吳鄭善明說，長期照顧者除照顧家人又面臨染疫雙重壓力，還要與病毒對抗，確診後與外界互動減少，很孤單無助，建議相關單位優先立即性提供諮詢，對疫情資訊要透明公開，說明確診後應變處理，否則易深陷沮喪情境。

低收入 中風 疫情

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