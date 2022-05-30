台增145死 長照機構占3成 專家：死亡數恐再飆

國外經驗顯示，一旦長照養護機構爆發群聚感染，死亡率極高，目前全台至少200多名機構住民染疫後死亡。（記者杜建重／攝影）

昨天新冠本土病例新增7萬6539例，雖較前日略降，但死亡個案新增145例，再創新高，其中45例來自長照 機構，占比三成一。一周前長照機構新冠死亡人數僅占一成五，顯示長照機構疫情 惡化，多名專家建議，機構住民如有流感 症狀應立即投藥，即使檢驗陰性也應積極給藥，才能降低死亡風險。

指揮中心統計，截至昨天全台共1018家住宿機構出現群聚確診，包括1萬724名住民、4020名工作人員，至於機構住民中重症就醫、死亡總人數仍在統計中。

「染疫長輩從長照機構被送進醫院，因醫院照顧人力吃緊，長輩就在醫院往生了…」，高雄市長期照護機構聯合協會理事長林文雄道出疫情下長照機構的困境。他說，住機構的長輩通常體弱，成為弱勢中的弱勢，伴隨失智、行動不便與慢性病等不利因素，面對來勢洶洶的病毒，成為難以承受的一群人。

長照機構住民 染疫死亡攀升 製表╱醫藥組

今年迄今台灣累計186萬4769人染疫，1203人死亡，粗估致死率為萬分之6.45；而機構住民約僅1萬人染疫，但最近死亡占比已達兩成六、兩成七，從5月22日至昨天累積202人死亡，相較之下，機構住民粗估死亡率應遠高於平均值。

台連四天確診死亡人數超過百人，破了千分之一指標防線，且短短一個月十名兒童死亡。專家指出，Omicron不會因為在台灣死亡率就特別高，但隨著確診通報數飆升，有人到院前死亡，住院很短時間內過世，很明顯是延誤就醫，目前就醫環境有很多有形無形阻礙，這些阻礙不拿開，恐讓死亡數再往上飆。

中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢說，「長照機構一旦爆發群聚感染，死亡率就會變高，這是各國疫情共同特徵。」要降低死亡風險，唯有「及時連結醫療」，盡快投藥。

王任賢指出，快篩陽等同確診是新北市長侯友宜不斷宣傳要實施的政策，另一方面要讓新冠肺炎降為第四類傳染病，就醫才會順暢，不然醫療阻擋現在還是存在，有些醫院也不太收病人，有醫護人員染疫就要降載，去醫院看病困難，就醫更困難。

前疾管局長蘇益仁強調，許多國家機構住民死亡占比達到總死亡的一半以上，香港也是如此，相當可怕。建議指揮中心再放寬長照機構用藥標準，如果同寢室一人確診，其餘住民就應預防性投藥。

台大兒童醫院院長黃立民表示，同一長照機構住民容易相互傳染病毒，應考慮在「有症狀、有接觸」情況下，檢驗陰性者也需投藥，過去爆發大規模流感疫情時，就是這樣做法。

儘管專家學者建議再放寬機構住民用藥時機，但指揮中心指揮官陳時中仍堅持維持現有作法，快篩陽才能給藥。他表示，長照機構是全台最早實施「快篩陽性經醫師診斷能直接給藥」的場所，若有些機構或醫師因為慢性病多重用藥而開藥較保守，可以討論，但目前作法不變。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，過去一周統計機構住民占每天死亡人數平均約二成六至二成七，每天死亡個案中八十歲以上占大多數，雖有一定比率在長照機構，但整體來看機構死亡率還是低。指揮中心發言人莊人祥表示，因長照住民年齡偏高，還需校正年齡等因素，並比較其他國家長照住民死亡率，才能確定台灣長照機構死亡率是否偏高。