我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

病逝童家長挺醫護 盼資源留給需要者

台灣新聞組／台北30日電
首例兒童重症死亡案例的新北中和2歲童的林姓父親表示，鼓勵醫護是對的，但他不希望出現反效果。（記者李成蔭／攝影）
首例兒童重症死亡案例的新北中和2歲童的林姓父親表示，鼓勵醫護是對的，但他不希望出現反效果。（記者李成蔭／攝影）

到底多少的孩子走了算「多」？這波疫情已累計22例兒童重症，10人不幸身亡，成為父母永遠的痛。新北中和二歲重症死亡男童父親昨晚表示，孩子若出現任何問題，當父母的一定都是「非常非常小心」，應該要把資源留給需要的人，鼓勵醫護是對的，他不希望出現反效果。

這波疫情中，新北與基隆前後發生兩名確診的兩歲小朋友因後送過程冗長加上病程發展快，導致不幸身亡，也促使後來中央修改確診者就醫指引，不少縣市並開設兒童就診的綠色通道，近日各地爆發的兒童疫苗搶打潮，也顯現家長的焦慮。

中和二歲男童是台灣第一個重症死亡的確診幼童。林父表示，他一方面肯定郭彥均為醫護發聲，另方面也擔心這些話造成負面效果，讓其他家長一有狀況就帶著小孩直衝急診，造成醫護困擾，應該把醫療資源留給真正需要的小朋友。

基隆一名兩歲林姓男童則是本月13日晚上發高燒，家人開車送往衛生福利部基隆醫院急診，部基因無兒科加護病房收治，院方和基隆市衛生局聯繫基隆長庚、台北三總、台大和馬偕醫院轉診不成，最後凌晨聯絡台北榮總才收治，急救到上午仍告不治。

男童父親事後曾透過前立委謝國樑表示，「我們一直在等待治療，不知道怎會搞到這樣」。面對近來外界關注兒童染疫死亡事件，男童父親昨晚也透過謝國樑表示，能理解此事為何受人重視，但無意發表個人看法。

對於兒童重症甚至不幸身亡案例頻傳，全國家長會長聯盟副理事長劉名揚表示，前天看完衛福部長陳時中的言論「快暈倒」，以他所處的新竹縣芎林鄉為例，全鄉只有一間診所能視訊給藥，但近來愈來愈多孩子確診，視訊給藥也需要排隊。只能說政府很沒有同理心，不夠謙卑，「若十個死的不是人，什麼才是人？」

劉名揚表示，政府應該要做得細節一些，只說孩子醫療來得及，但看起來是什麼都來不及，真的沒看到超前部署，從疫苗、口罩到現在快篩，什麼都沒有看到。

疫情 疫苗 陳時中

上一則

英系：陳時中不選 等同防疫失敗 衝擊執政團隊

下一則

網友齊轟湧負評 蘇貞昌改口 ：不是針對任何個人

延伸閱讀

顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判
「我想知道真相」中和童父要新北、疾管署公開處置流程

「我想知道真相」中和童父要新北、疾管署公開處置流程
台增7.65萬例確診、死亡145人 再增2童腦炎

台增7.65萬例確診、死亡145人 再增2童腦炎
＋127死 台今年已逾千人染疫亡 累計10童喪命

＋127死 台今年已逾千人染疫亡 累計10童喪命

熱門新聞

主持人陳文茜繼肺腺癌後再傳免疫疾病，讓她一度痛苦表示不想活了。（取材自臉書）

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

2022-05-24 01:45
「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
曾馨瑩建議大家可以多補充維他命、鋅、兒茶素及發酵食物，增強自我免疫力。取材自IG

蔡依珊也認輸 郭台銘47歲嬌妻曾馨瑩美成這樣

2022-05-24 17:47
TVBS主播之間的鬥爭，比電視劇還精采。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播上演宮鬥 3主播涉霸凌另1主播遭逮

2022-05-25 04:47
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了