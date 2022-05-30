病逝童家長挺醫護 盼資源留給需要者

首例兒童重症死亡案例的新北中和2歲童的林姓父親表示，鼓勵醫護是對的，但他不希望出現反效果。（記者李成蔭／攝影）

到底多少的孩子走了算「多」？這波疫情 已累計22例兒童重症，10人不幸身亡，成為父母永遠的痛。新北中和二歲重症死亡男童父親昨晚表示，孩子若出現任何問題，當父母的一定都是「非常非常小心」，應該要把資源留給需要的人，鼓勵醫護是對的，他不希望出現反效果。

這波疫情中，新北與基隆前後發生兩名確診的兩歲小朋友因後送過程冗長加上病程發展快，導致不幸身亡，也促使後來中央修改確診者就醫指引，不少縣市並開設兒童就診的綠色通道，近日各地爆發的兒童疫苗 搶打潮，也顯現家長的焦慮。

中和二歲男童是台灣第一個重症死亡的確診幼童。林父表示，他一方面肯定郭彥均為醫護發聲，另方面也擔心這些話造成負面效果，讓其他家長一有狀況就帶著小孩直衝急診，造成醫護困擾，應該把醫療資源留給真正需要的小朋友。

基隆一名兩歲林姓男童則是本月13日晚上發高燒，家人開車送往衛生福利部基隆醫院急診，部基因無兒科加護病房收治，院方和基隆市衛生局聯繫基隆長庚、台北三總、台大和馬偕醫院轉診不成，最後凌晨聯絡台北榮總才收治，急救到上午仍告不治。

男童父親事後曾透過前立委謝國樑表示，「我們一直在等待治療，不知道怎會搞到這樣」。面對近來外界關注兒童染疫死亡事件，男童父親昨晚也透過謝國樑表示，能理解此事為何受人重視，但無意發表個人看法。

對於兒童重症甚至不幸身亡案例頻傳，全國家長會長聯盟副理事長劉名揚表示，前天看完衛福部長陳時中 的言論「快暈倒」，以他所處的新竹縣芎林鄉為例，全鄉只有一間診所能視訊給藥，但近來愈來愈多孩子確診，視訊給藥也需要排隊。只能說政府很沒有同理心，不夠謙卑，「若十個死的不是人，什麼才是人？」

劉名揚表示，政府應該要做得細節一些，只說孩子醫療來得及，但看起來是什麼都來不及，真的沒看到超前部署，從疫苗、口罩到現在快篩，什麼都沒有看到。