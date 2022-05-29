我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

封面故事 ／自由旅行復甦 小團、房車出遊：更在乎衛生、品質

「我想知道真相」中和童父要新北、疾管署公開處置流程

記者劉懿萱／新北報導
林父表示，恩恩已經去當天使，是無法改變不了的事實，但希望他的離開不要如此不明不白。圖／擷取自林姓父親臉書
林父表示，恩恩已經去當天使，是無法改變不了的事實，但希望他的離開不要如此不明不白。圖／擷取自林姓父親臉書

台灣疫情延燒，這波疫情已累計22例兒童重症，10人不幸身亡，其中首例兒童重症死亡案例的新北中和2歲童的林姓父親29日晚間，在臉書發文指出，已向新北市府、衛福部疾病管署提出申請，盼公開當日1922、衛生局、衛生所通聯，以及公開政府橫向聯繫、處置流程「為了我的小寶恩恩，我希望能知道真相。」

林父表示，4月中小兒子恩恩確診後高燒不退，病情短時間迅速惡化，夫妻兩人多次試圖求助中和衛生所電話卻不通，打通新北消防局後，又收到必須回頭和衛生局確認回覆，前前後後撥4通給119，81分鐘才等到車，「我們夫妻人生中最漫長的一段時間。」

林父說，自己永遠忘不掉，當時人在新竹確診隔離，只能隔著視訊看著妻子手足無措，她也發高燒快撐不住，兩個小孩也都發高燒，恩恩更是全身僵硬抽搐，痛到哀嚎，一度失去呼吸。夫妻兩人在兩端拚了命地打電話，向政府求救，但打衛生所、衛生局都打不通，打1922只能紀錄轉達、打消防局又必須回頭和衛生局確認。

林父指出，回想整個送醫流程，像是唯一的希望被點燃好幾次，又被熄滅好幾次，讓身為爸爸的他很不甘心，充滿自責，每天都承受撕心裂肺的疼痛。而當時新北確診人數是360例，遠低於現在，為什麼119要花這麼久，才聯絡新北市衛生局協調收治醫院？為什麼讓恩恩等上81分鐘才坐上救護車，91分鐘才到達醫院？為什麼消防局沒有辦法即時派車，並找到衛生局協助緊急就醫？

林父認為自己身為台灣的公民，有權利知道真相，因此在5月27日寄申請書新北市府、衛福部疾病管署，盼夫妻多次聯繫119、衛生所、衛生局、1922的通聯紀錄、對話錄音可以被還原；也希望政府機關之間的橫向聯繫、處置流程能被公開，給這整個制度一個檢討和改變的機會，不要讓其他孩子遇上恩恩這樣的遭遇。

林父最後表示，恩恩已經去當天使，是無法改變不了的事實，但希望他的離開不要如此不明不白。

新北中和2歲童的林姓父親昨晚在臉書發文說，已向新北市府、衛福部疾病管署提出申請，...
新北中和2歲童的林姓父親昨晚在臉書發文說，已向新北市府、衛福部疾病管署提出申請，盼公開當日1922、衛生局、衛生所通聯，以及公開政府橫向聯繫、處置流程。圖／擷取自林姓父親臉書

疫情 天使 臉書

上一則

台灣第2位女性西點畢業生 胡家琪載譽返國

延伸閱讀

＋127死 台今年已逾千人染疫亡 累計10童喪命

＋127死 台今年已逾千人染疫亡 累計10童喪命
兒童重症近半腦炎 醫分析染疫腦部病變4原因

兒童重症近半腦炎 醫分析染疫腦部病變4原因
綠黨職選舉 正國會大贏家 英系奪回北市 湧言會拿下新北

綠黨職選舉 正國會大贏家 英系奪回北市 湧言會拿下新北
蔡英文過疫情不入 侯友宜：最近電話是去年6月

蔡英文過疫情不入 侯友宜：最近電話是去年6月

熱門新聞

主持人陳文茜繼肺腺癌後再傳免疫疾病，讓她一度痛苦表示不想活了。（取材自臉書）

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

2022-05-24 01:45
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
曾馨瑩建議大家可以多補充維他命、鋅、兒茶素及發酵食物，增強自我免疫力。取材自IG

蔡依珊也認輸 郭台銘47歲嬌妻曾馨瑩美成這樣

2022-05-24 17:47
TVBS主播之間的鬥爭，比電視劇還精采。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播上演宮鬥 3主播涉霸凌另1主播遭逮

2022-05-25 04:47
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17
TVBS發生女主播霸凌事件，消息已炸鍋新聞圈。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播宮鬥霸凌 她嘆：老天不給、爭也沒用

2022-05-25 20:35

超人氣

更多 >
國殤日長周末假期 龍蝦終於降價

國殤日長周末假期 龍蝦終於降價
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
4天打臉「富比世」？「捍衛戰士：獨行俠」美國狂賣

4天打臉「富比世」？「捍衛戰士：獨行俠」美國狂賣