「我想知道真相」中和童父要新北、疾管署公開處置流程

林父表示，恩恩已經去當天使，是無法改變不了的事實，但希望他的離開不要如此不明不白。圖／擷取自林姓父親臉書

台灣疫情 延燒，這波疫情已累計22例兒童重症，10人不幸身亡，其中首例兒童重症死亡案例的新北中和2歲童的林姓父親29日晚間，在臉書 發文指出，已向新北市府、衛福部疾病管署提出申請，盼公開當日1922、衛生局、衛生所通聯，以及公開政府橫向聯繫、處置流程「為了我的小寶恩恩，我希望能知道真相。」

林父表示，4月中小兒子恩恩確診後高燒不退，病情短時間迅速惡化，夫妻兩人多次試圖求助中和衛生所電話卻不通，打通新北消防局後，又收到必須回頭和衛生局確認回覆，前前後後撥4通給119，81分鐘才等到車，「我們夫妻人生中最漫長的一段時間。」

林父說，自己永遠忘不掉，當時人在新竹確診隔離，只能隔著視訊看著妻子手足無措，她也發高燒快撐不住，兩個小孩也都發高燒，恩恩更是全身僵硬抽搐，痛到哀嚎，一度失去呼吸。夫妻兩人在兩端拚了命地打電話，向政府求救，但打衛生所、衛生局都打不通，打1922只能紀錄轉達、打消防局又必須回頭和衛生局確認。

林父指出，回想整個送醫流程，像是唯一的希望被點燃好幾次，又被熄滅好幾次，讓身為爸爸的他很不甘心，充滿自責，每天都承受撕心裂肺的疼痛。而當時新北確診人數是360例，遠低於現在，為什麼119要花這麼久，才聯絡新北市衛生局協調收治醫院？為什麼讓恩恩等上81分鐘才坐上救護車，91分鐘才到達醫院？為什麼消防局沒有辦法即時派車，並找到衛生局協助緊急就醫？

林父認為自己身為台灣的公民，有權利知道真相，因此在5月27日寄申請書新北市府、衛福部疾病管署，盼夫妻多次聯繫119、衛生所、衛生局、1922的通聯紀錄、對話錄音可以被還原；也希望政府機關之間的橫向聯繫、處置流程能被公開，給這整個制度一個檢討和改變的機會，不要讓其他孩子遇上恩恩這樣的遭遇。

林父最後表示，恩恩已經去當天使 ，是無法改變不了的事實，但希望他的離開不要如此不明不白。