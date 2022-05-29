台增7.65萬例確診、死亡145人 再增2童腦炎

台灣29日新增7萬6539例本土個案、66例境外移入個案。死亡個案新增145例，再創新高。（記者楊雅棠／攝影）

台灣新冠肺炎本土疫情持續，29日新增7萬6539例本土個案、66例境外移入個案；死亡個案新增145例，再創新高。另新增378例中重症個案，包括中症244例、重症134例。其中重症個案再增兩名兒童個案，分別為一歲女童及六歲男童，皆為疑似腦炎，所幸皆已拔管移除呼吸器，治療恢復中。

台灣29日新增7萬6539例本土個案、66例境外移入個案，死亡個案新增145例。（圖：指揮中心提供）

今日新增之7萬6539例本土病例，為3萬6087例男性、4萬431例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14,848例)，高雄市(9,563例)，桃園市(9,379例)，台中市(8,959例)，台北市(7,402例)，臺南市(5,913例)，彰化縣(3,882例)，屏東縣(2,554例)，新竹縣(1,976例)，新竹市(1,699例)，苗栗縣(1,667例)，宜蘭縣(1,558例)，基隆市(1,216例)，花蓮縣(1,112例)，雲林縣(1,059例)，南投縣(999例)，嘉義縣(955例)，台東縣(858例)，嘉義市(527例)，澎湖縣(204例)，金門縣(179例)，連江縣(30例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心提供今年至5月26日的本土病例情況分析。（圖：指揮中心提供）

指揮中心提供今年至5月28日的本土病例情況分析。（圖：指揮中心提供）

今日新增145例本土病例死亡個案，為81例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、136例具慢性病史、70例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月28日至5月26日，死亡日期介於5月10日至5月26日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，145例死亡個案年齡介於30歲至90多歲，有136例有慢性病、102人未完整接種三劑疫苗、95人超過80歲。其中30多歲男性本身有慢性腎病史，曾接種兩劑疫苗，因肺炎併敗血性休克死亡。

台灣29日新增確診死亡個案145例，再創新高。（圖：指揮中心提供）

重症個案中，再增兩名兒童個案。其中，一歲女童，無慢性病史。於5月25日發燒，5月26日檢驗陽性，當天赴急診經醫師評估適合返家，但於返家途中出現全身抽搐再送回急診。當時出現意識變化、呼吸窘迫而插管急救，臨床診斷為疑似腦炎，且電腦斷層有輕微腦腫脹。

個案使用抗癲癇藥物、免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，於5月27日意識恢復，移除呼吸器，已轉轉一般病房。目前無發燒，生命徵象穩定無需用氧。

另外一名六歲男童，無慢性病史。於5月21日發燒，到醫院採檢確診後在家服藥，但食慾、活力減退，於5月24日出現全身抽搐，送醫住加護病房，診斷疑似腦炎。5月25日插管使用呼吸器，5月27日拔管，目前使用高流量氧氣鼻管治療中。曾使用瑞德西韋、免疫球白、類固醇、免疫調節劑等藥物治療。

目前兒童重症22例，其中11例腦炎、六例肺炎、二例敗血症、一例哮吼、一例家中死亡，以及一例共病腦腫瘤。兒童死亡則維持10例，五例腦炎、兩例肺炎、一例敗血症、一例家中死亡，以及一例共病腦腫瘤。

不過兒童重症個案也有好消息，羅一鈞表示，仍在治療中的六例腦炎兒童個案，已有五例拔管移除呼吸器，病況好轉。

指揮中心29日公布台灣本土中重症及與死亡個案說明。（圖：指揮中心提供）

指揮中心29日公布台灣本土中重症及與死亡個案說明。（圖：指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計189萬2272例確診，分別為1萬2882例境外移入、187萬9336例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計2056例COVID-19死亡病例，其中2,041例本土，個案居住縣市分布為新北市881例、台北市544例、基隆市101例、台中市77例、高雄市67例、桃園市58例、彰化縣50例、台南市42例、宜蘭縣40例、花蓮縣及屏東縣各35例、台東縣24例、雲林縣22例、新竹縣20例、嘉義市及南投縣各11例、嘉義縣10例、苗栗縣9例、金門縣及新竹市各2例；另15例為境外移入。