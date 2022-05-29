新聞評論／守得很好？ 被犧牲者何其冤

台灣疫情持續蔓延，死亡數呈三級跳，指揮官陳時中仍強調「守得很好」。（本報資料照片）

台灣疫情 持續蔓延，確診數在高原徘徊，死亡數則呈三級跳，連續三天單日死亡上百人。今年以來已累計千人染疫死亡，超過過去二年的確診死亡總數；專家更預估，此波疫情恐造成萬人死亡。但死亡風暴來襲，指揮中心卻似乎無動於衷。

對於確診死亡問題，指揮中心過去多凸顯其未打疫苗、有慢性病、簽署DNR（不實施心肺復甦術），或著墨於九成九的輕症和無症狀，並且強調「守得很好」；如今最多也只承認「是警訊」、「再觀察」。指揮中心說得雲淡風輕，但其背後卻是人民唱不完的生命悲歌。

各年齡層都面臨疫情衝擊，但最受威脅的是高齡族群。台大公衛學者指出，這波疫情讓70歲以上長者的死亡率高於同期背景值，顯示醫療量能不足給高齡者帶來「超額死亡」現象，甚至因此每1萬人多死28人。指揮官陳時中 卻只輕描淡寫回應，新冠肺炎對高齡者有威脅性，「不用比就知道」。但就算陳時中不想比，南韓、紐西蘭等國都提供了相同的教訓，為什麼台灣還會發生醫療量能整備不足的問題？

指揮中心否認醫療量能不足，因為那會戳破「超前部署」的牛皮；陳時中更強調沒有醫療崩潰，否則這齣神壇戲唱不下去。但醫護批評陳時中拿著空床率的數字自爽，無視醫院有空床沒醫護的真實情景。如果不是血汗醫護不足，陳時中何必要求放寬專責病房護病比，因而引爆基層醫護怒火？直到一張確診護理師被召回院照顧確診病人，休息時卻只能在地板鋪紙板睡覺的照片，才讓陳時中驚呼：「怎麼會這樣？」

然而，「怎麼會這樣」又怎麼會是由陳時中來問呢？這個問題，所有人都想問陳時中。高齡出現超額死亡、青壯投藥太慢死亡、幼兒求治不及死亡，以及檢測不便、醫療遲延導致快速死亡，都讓人心驚。但，怎麼會這樣？

再看遽增的長照 死亡。長照、養護等機構是疫情重災區，指揮中心提供了簡單統計，至26日累計919家住宿機構染疫，近9000位住民和3500名工作人員確診。但根據衛福部4月資料，全台長照等機構合計1077家、實際進住約5萬2000人；換句話說，如數據無誤，已有八成五機構染疫、一成七住民確診。尤其每日確診死亡個案中，來自長照機構住民的比率，幾天內就從一成五迅速拉高到二成六，甚至單日占比可達三成五。

事實上，在全球新冠疫情裡，前年美國長照機構首先成為「高齡者的墳場」，無比悲慘；今年南韓也沒有守住安養機構，確診死亡占比35％；香港確診死亡個案更有半數以上住在長照安養機構。這些教訓，並沒有給指揮中心帶來足夠警惕。防疫關頭，只有疫苗覆蓋、積極快篩、及時給藥，才能保護這群高風險族群；但指揮中心部署落後，防疫物資與藥物，總要在疫情遍地烽火後才驚覺不足，快篩缺、給藥慢、就醫難，即使終於勉強補上了，流程也依然卡卡。

在蔡政府的長照政策裡，機構住民原本就被長期忽視，甚至最初還未被納入長照2.0大傘，直到蔡英文總統爭取連任，才讓長照2.0升級補漏。在疫情中，依然受到漠視的機構住民，也顯得更弱勢。諷刺的是，陳時中反而力稱，目前長照機構致死率維持在1％，沒有重蹈香港覆轍，「算是守得還不錯」。

守得還不錯？不只是機構住民，包括長者、青壯和幼兒家長，陳時中這話，聽在所有遭受死亡風暴衝擊和威脅的人們耳裡，拳頭都硬了。那些被犧牲的人，何其冤枉！