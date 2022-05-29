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台增7.65萬例確診、死亡145人 再增2童腦炎

＋127死 台今年已逾千人染疫亡 累計10童喪命

台灣新聞組／台北29日電
避免兒童染疫，專家建議盡速接種疫苗，28日台北市幼兒BNT疫苗開打，許多家長帶著幼兒園學童打疫苗。（記者潘俊宏／攝影）
避免兒童染疫，專家建議盡速接種疫苗，28日台北市幼兒BNT疫苗開打，許多家長帶著幼兒園學童打疫苗。（記者潘俊宏／攝影）

台灣疫情維持高原期，昨天新增8萬835例本土案例，中重症408例、127例死亡，中重症及死亡病例人數再創新高，今年本土死亡人數累計已達1058例，其中有十例為兒童。目前確診三天內死亡案例約為47%，指揮官陳時中表示，這些患者轉變為重症速度快，涉及醫院治療，將進行分析報告。

昨天本土病例中，快篩陽性確診占七成三。陳時中表示，疫情發展至今，昨天首度出現住院病患人數少於出院病患，空床率從三成增加至三成三左右，急診人數就醫人數約2萬5000人，也是這段時間相對低點。他認為，應是快篩陽即確診政策上路後，稍微減輕醫院與急診的壓力。

先前預估疫情將在5月下旬達高峰，陳時中表示，原先預估高峰落在5月22日，單日確診數低推估為10萬、中推估15萬、高推估20萬。但從5月18日增加8萬5000多例，19日達9萬例，27日增9萬4000多例，昨天又退回至8萬多例，確診個案大多在8、9萬例間浮動，疫情處於高原期，未來發展還要觀察。

台灣昨增408例中重症案例，今年中重症已累計4439例，其中兒童重症個案20例，當中九例為腦炎、六例肺炎、二例敗血症、一例哮吼症、一例家中死亡、一例腦腫瘤。昨新增兩例兒童死亡個案，分別為六歲及五歲男童，死因分別為腦腫瘤併發神經休克、肺炎併呼吸衰竭，台灣至今累計十例兒童死亡案例。

針對兒童染疫，衛福部疾管署昨舉行「兒童新冠病毒感染警訊症狀與急診處置」線上研討會，衛福部前部長林奏延表示，兒童醫療不能照大人思維，因為兒童治療不只要把他救活，而是要「沒有後遺症」，應及早找出治療時間點。

昨單日致死率達千分之1.5，是否偏高？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，每天公布的死亡病例都以回溯方式計算，重症及死亡會落後確診數一至兩周，死亡率都超過千分之一，但這樣無法看出實際狀況，應觀察長期趨勢，以今年170多萬確診個案，死亡案例1058例，致死率為萬分之六。

指揮中心23日公布統計指出，個案從染疫到死亡，有四成七落在三天內，三成三落在三天到七天。陳時中表示，三天內死亡的個案很可能很快就併發重症，不適合使用口服抗病毒藥物，最近會分析死亡相關數據，再提出報告。

台灣長照機構染疫死亡約占二成七，指揮中心昨宣布，免費提供機構住民及工作人員每人三劑快篩試劑；另新增遊民及獨居長者領取免費快篩，估計約有81萬人受惠。

陳時中 疫情 腫瘤

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