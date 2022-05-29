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3+4? 商務入境隔離朝縮短天數規畫 最快本周定案

台灣新聞組／台北29日電
為活絡經貿活動，指揮中心已與經濟部討論，將在近期宣布商務人士邊境鬆綁措施。圖為旅客在入境長廊步行。(本報資料照片)
為活絡經貿活動，指揮中心已與經濟部討論，將在近期宣布商務人士邊境鬆綁措施。圖為旅客在入境長廊步行。(本報資料照片)

邊境管制可望於6月放寬，指揮中心指揮官陳時中昨天表示，邊境放寬等計畫已與經濟部積極討論中，其中也包括觀光，原則上對經濟影響較大的先開放是必然方向。

陳時中表示，未來邊境開放將會考慮醫療量能的能力，「現在已經看到曙光」，主要是住院人數開始下降，比出院人數少，估計過一段時間醫療量能可以更充足。

陳時中說，為了讓經濟維持穩定，世界各國都在開放，經濟上需要投資、下單，避免喪失訂單，經濟部已積極研討，相關措施很快就會對外宣布。

針對商務人士邊境鬆綁一事，經濟部昨天證實，正與指揮中心研擬相關措施，主要是業者反映隔離天數過長，指揮中心同意朝縮短隔離期的方向規畫，但事涉防疫專業評估，必須待指揮中心再與相關部會細部研議後，才能決定確切縮短天數。

經濟部官員說，目前商務入境除非採專案申請，否則都須遵循「七加七」的隔離與自主健康管理期，但業者不斷反映隔離天數長，不利接單、不便洽談，且目前國內確診者同住家人隔離已改為「三加四」，因此提案建議商務入境隔離也同步縮短為三天，但指揮中心僅同意朝縮短方向研議，尚未允諾縮短天數。

據指出，指揮中心目前主要考量有二，一是若商務入境縮短為三天，其他如旅遊業者等是否也會跟進，事涉防疫等專業考量，因此仍須與相關部會做細部研議；二是考量國內醫療量能，須評估縮短居隔是否會增加國內醫療負擔。

經濟部官員說，待各部會細部研議後，訂出新規範配套，才會確定縮短天數，若一切樂觀，最快本周就會宣布方案。

邊境 陳時中 防疫

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