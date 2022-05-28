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新聞評論／搞砸防疫再撒幣 施恩姿態荒謬

聯合報社論
行政院長蘇貞昌日昨拍板，將投入345億元台幣（約11.77億美元）協助受衝擊的產業和勞工。（取材自行政院會影影片）
行政院長蘇貞昌日昨拍板，將投入345億元台幣（約11.77億美元）協助受衝擊的產業和勞工。（取材自行政院會影影片）

儘管政府不斷強調這波疫情九成九為輕症，並維持二級警戒；但餐飲、觀光、運輸等產業，卻面臨比去年三級警戒更嚴峻的急凍現象。行政院日昨拍板，將投入345億元台幣（約11.77億美元）協助受衝擊的產業和勞工，有90萬人「受惠」。台灣會演成今天百業蕭條的慘況，正是政府在核心防疫物資都未備妥下便貿然大轉彎，導致亂象叢生，悲劇不斷。如今，其實是民眾為了自保而自動提升至「類四級」警戒，可以說官災人禍甚於疫情衝擊。

多數民眾均能體認，共存是追求「解封」不得不走的路。然而，民眾如今「自肅」的程度，為何卻遠甚於去年的三級警戒？關鍵就在，政府各種整備不足，導致民眾對共存的信心崩盤。共存的重要前提，是要輕重症能有效分流：輕症居家照護並獲有足夠藥物，中重症患者須有足夠的病房收治，與完善的轉診制度。至於一般民眾，則要有便宜易得的快篩試劑自測，以維持生活和工作的正常運作。

兩個月來，醫療亂象不斷上演，每一樁都撞擊民眾與家長們的信心。新北與基隆先後發生兩歲幼兒確診，卻因送醫過程冗長屢屢碰壁，孩童發燙的身軀變成冰冷的屍體。基隆一位重症確診患者兩度求醫卻被拒絕收治，最後只能在家等死；更有六個月大嬰兒因為緊急醫療系統癱瘓，在急診室外斷氣。這些悲劇，因為政府事先沒有妥善規畫，而反覆在國人眼前上演，「共存」變成民眾賭命的「共存亡」。

政府對於抗病毒藥物的施放，更是重重設限。這些抗病毒藥物最大的特性，是須在發病初期投藥，壓制病毒於輕症；但政府惜藥如金，民眾期盼一藥而不得。加上指揮中心先前對確診認定的嚴格限制，導致民眾取得藥物往往早已是發病的四、五天，皆增加了輕症轉為中重症的機率。政府對給藥如此嚴苛，除藥物價格昂貴外，恐怕也是因為初期採購不足，才會訂出苛刻的發放規定，讓民眾錯失黃金治療時間。

 不止抗病毒藥物，就連治療輕症患者的本土研發中藥「清冠一號」，也全台缺貨。衛福部宣稱每月產量有8萬多人份，但立委高嘉瑜爆料，從去年12月起迄今，取得公費「清冠一號」的確診者竟只有0.26%，根本看得到吃不到。民眾即使想自費購買，亦難如登天。何況，台灣近期經常單日就有8萬多人確診，業者卻只能「月產」8萬份，差距未免太大，也難怪庫存總是掛零。若政府在疫情之初即大量採購備用，會演變成今天的一藥難求嗎？

4月以來的快篩之亂，正源自政府事前毫無準備。Netflix臉書小編最近一則酸台灣買不到快篩的迷因哏，竟遭網友及綠營側翼出征，終而被迫刪文道歉。然而，政府防疫驟然從「清零」轉為「共存」，期間，台灣有哪一項防疫核心物資不缺？正因政府的顢頇遲緩，加上徇私苟且，民眾恐慌之餘，只能選擇「自肅」自救，不出門、不內用、不聚會，致使捷運、台鐵和公車都因人潮銳減紛紛砍班。可以說，這波內需急凍，不是疫情而是人禍使然。

為了防疫，政府編列了8400億台幣的防疫及紓困特別預算，但其中僅一成多真正用在疫情防治，其餘多數用在胡亂撒錢補貼。如今，由於政府疫情防治失控，逼得消費停滯、經濟動能銳減，政府竟火速通過要以300多億元來補助產業與勞工，一派施恩姿態。天下之荒謬，莫過於此！

看來看去，這波疫情台灣唯一準備充裕的物資，就只有名叫「高端」的疫苗。那你還能相信政府嗎？

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