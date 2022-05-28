0到6歲免費快篩 幼兒團體：拖太久哪算政績

兒童施打BNT疫苗。（記者劉學聖／攝影）

行政院長蘇貞昌昨宣布○到六歲孩童的家長，可持健保卡到藥局領五劑免費快篩。對此，幼兒團體指出，從去年喊快篩到現在，終於有五劑，慢了這麼久，政府不能用此加碼當政績，未來要穩定提供。

有家長直言，只提供免費五劑，又不是長期提供，五劑用完就沒了，還是得面對停課生活，怎麼辦？

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，歐美各國，還有新加坡、南韓等國家，早就定期免費提供快篩給民眾，現在才加碼宣布這個政策，實在很可笑。

中華民國 幼教聯合總會長廖文秀說，希望比照歐美模式，每個星期給予孩子免費快篩，保護孩子，也保護他人的健康，也盼政府給予幼兒園防疫 物資，讓孩子進校園就有防護機制。

國民黨副秘書長李彥秀批評「兒童新冠腦炎大敵當前，民進黨政府為德不卒」。她說，防疫物資不該是斤斤計較的施捨，如今中重症與死亡的案例遽升，年齡層下修，呼籲政府應該立刻普發11歲以下兒童免費快篩劑，並將五劑規畫增加為十劑，減輕家長領取的次數與負擔。

李彥秀說，政府掉以輕心，疏於超前部署兒童疫苗 ， 五至11歲兒童BNT疫苗遲至5月25日才陸續開打，首日接種數僅2萬4000劑；更不用說五歲以下幼兒，目前仍處於「無疫苗可打」的窘境，疾管署副署長莊人祥評估，最快也要7月以後才有機會開放接種。

她說，新冠病毒不等人，兒童染疫引發腦炎致死情況持續增加，台灣至今已有16例兒童重症個案，其中七例腦炎；專家並警告，新冠肺炎引起腦炎不侷限在腦幹，整個腦部都可能發炎，甚至引起多重器官衰竭，當相關的預防與研究仍極為有限時，唯一可做的就是「預防感染，早期發現，早期治療。」