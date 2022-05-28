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給藥太慢？台47%死亡病例3天內亡

記者陳雨鑫／台北28日電
台染疫死亡人數累計931例，發病到死亡在三天內占四成七，指揮中心不斷遭詬病「藥給太慢」。（本報資料照片）
台染疫死亡人數累計931例，發病到死亡在三天內占四成七，指揮中心不斷遭詬病「藥給太慢」。（本報資料照片）

昨天單日死亡人數創新高，死亡人數累計931例，發病到死亡在三天內占四成七，專家認為，這些患者很可能因為來不及用藥而死亡。抗病毒口服藥單日給藥率從5月12日的1.7%，昨天提升至8.1%，但專家直指，單日口服抗病毒藥物給藥率還是太低，至少應達15%。

本土疫情從4月起快速延燒，指揮中心不斷遭詬病「拿不到藥」或「藥給太慢」，指揮中心強調藥物採購量已達總人口3.5%，「藥一定夠」。但死亡人數仍持續增加。昨天指揮官陳時中也不諱言，死亡高原期維持二周是有可能的。

根據指揮中心分析1月至5月26日，累計931名死亡案例，發病到死亡於三天內占比為四成七，發病四到七天內死亡占二成八，超過七天占二成五，顯示仍有四成七的死亡案例，可能是因為「投藥速度慢」而導致死亡。

快篩陽即確診開放全民適用，一般認為有助加速給藥並降低重症死亡風險，但目前單日給藥率最高僅11%。台大兒童醫院院長黃立民認為，給藥率至少應達15%；台大急診醫學部主治醫師李建璋認為，給藥率提升、並即時解決延誤就醫，才能降低死亡率。

黃立民說，口服抗病毒藥物建議在發病五天內給藥，但最好72小時內就給，符合65歲以上或高風險慢性病者都應盡早給藥，才能降低死亡率。根據指揮中心統計至26日，60歲以上染疫人數占整體人數一成五，黃立民表示，粗估給藥率至少要到15%才算符合標準，這還未納入其他高風險因子。

黃立民表示，指揮中心應提供兩大警示數據，一是從確診到死亡僅三日內的人數占比，該數字顯示「藥給得快不快」，另外一項是確診到死亡在二周內占比，該數字顯示「醫療提供的品質與量能」。

李建璋表示，快篩陽即確診不能全部解決延誤診斷，特別有些長輩不愛快篩，或太仰賴快篩忽略有二到三成偽陰性，加上部分長輩染疫後症狀不典型，也讓長輩確診時往往已經非常嚴重。

他認為，要降低死亡率，需及早揪出染疫長輩、提高70歲以上第三劑疫苗覆蓋率至少達八成。

昨增一例兒童死亡個案，為12歲男童，未接種疫苗、有遺傳性神經系統疾病，長期臥床使用呼吸器，染疫後出現發燒、肺炎，死因是肺炎併呼吸衰竭過世。羅一鈞表示，目前累計八例兒童死亡個案，包括五腦炎、一肺炎、一敗血症、一家中死亡。

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