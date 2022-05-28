台+9.4萬例、343中重症、126死創3新高 6月放寬邊境

屏東火車站兒童疫苗施打站，27日有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗，長長的人龍幾乎看不到盡頭。（記者劉學聖／攝影）

疫情 延燒，昨天新增本土病例9萬4808例、中重症案例343例、死亡案例126例，三項數字皆創新高。前天開放所有快篩陽性個案經醫師確認即確診，指揮中心疫情監測組長周志浩指出，新制上路，未經PCR，快篩陽性視同確診有4萬963例，也使昨天本土病例人數較幾天前多。

指揮中心指揮官陳時中 表示，這周確診人數算是維持在穩定高原期；有專家認為，單日致死率上升，疫情高峰將至6月中旬，死亡高點也將持續逾兩周。

彭博公布最新全球防疫韌性，台灣排名倒數第三。陳時中表示，最近疫情確實比較熱絡，確診人數多，排名自然往後掉，希望這波疫情過後排名可再往前。

疫情新高 給藥率沒起色 製表／陳雨鑫

指揮中心公布，今年中重症病例已超過4000例，其中931例死亡。這兩天本土個案死亡率均突破千分之一，陳時中認為是警訊，緊盯專責醫院病房準備狀況。

隨著全球新冠疫情逐漸趨緩，目前至少已有57個國家開始取消入境限制，蔡英文總統前天表示，台灣將逐步檢視及評估邊境管制等措施，讓國際旅行更便利。

陳時中說，台灣開放邊境是遲早、必然要做的事，台灣染疫率已達6%，與境外移入陽性率相近，下個月陸續有邊境放寬政策。交通部觀光 局表示，本周已針對團體旅遊出入境接待指引草案和指揮中心討論，一旦核准後就會對外公布。

隨著機票、飯店與度假屋價格飆升，已有業者預估，今年夏季將成為「史上最繁忙季節」。

此外，日本政府前天也宣布，6月10日起開放外國觀光團入境，由於台灣被分類在風險最低的國家地區，若6月10日跟團赴日，可免除機場採檢、出示疫苗護照或隔離等手續，直接觀光。

不過交通部觀光局表示，目前旅行社組團禁令仍未鬆綁，若旅行社招攬組團赴日旅遊及銷售旅行團商品，將依「發展觀光條例」開罰。