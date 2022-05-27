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蔡英文：將逐步檢視邊境管制措施 讓國際旅行更便利

記者蔡晉宇／台北27日電
蔡英文總統出席「2022歐洲日晚宴」。(圖：總統府提供)
蔡英文總統出席「2022歐洲日晚宴」。(圖：總統府提供)

蔡英文總統昨出席歐洲日晚宴致詞時表示，台灣努力擺脫疫情，同時面對威權主義挑戰之際，願與歐盟一起合作協助國際社會經濟復甦，並防止民主倒退，雙邊投資協定（BIA）能讓台灣與歐盟朝更具體、堅實的夥伴關係邁進一大步。

蔡總統也說，隨著國際社會陸續鬆綁防疫邊境限制，台灣將逐步檢視及評估邊境管制等相關措施，讓國際旅行更便利。

蔡總統表示，過去幾年，台歐盟在貿易、經濟、文化、學術與科技交流、供應鏈夥伴關係、人權諮商和民主團結等方面有積極充分的討論。歐洲經貿辦事處促成許多創新論壇，奠定未來台歐盟更強勁實質合作關係的基礎。

蔡總統感謝歐盟及其會員國對台灣長期堅定的支持，持續聲援台灣加入世界衛生組織，及支持台灣和區域的安全。蔡總統說，去年台灣亟需疫苗時，歐盟會員國協助捐贈疫苗，讓台灣在等待採購疫苗到貨的同時，得以防止變種病毒初期擴散。對此，台灣永遠感念在心。

蔡總統指出，自己將去年定義為台歐盟堅實的合作夥伴關係之年，而此堅實的關係今年亦持續蓬勃發展，她同意歐洲經貿辦事處長高哲夫的觀點，這是奠基在雙方共同民主價值觀上的夥伴關係。

蔡總統說，在鞏固經濟合作的過程中，不能忘記持續變遷的地緣政治，以及捍衛民主的重要性，俄羅斯對烏克蘭的入侵行徑，提醒大家威權政體無所不用其極，以實現其擴張主義的目標，同為民主國家，應互相幫助，共同抵禦威權政體的軍事與政治作戰。

蔡總統表示，為回應歐盟的「全球門戶」計畫，台灣提出「強化歐洲鏈結計畫」，此計畫涉及政府部會間的合作，例如國發會成立的中東歐投資基金，透過此基金，可促進半導體、生物科技、雷射技術和其他戰略產業的合作與發展。蔡總統重申，台灣已做好準備與歐盟會員國在這些共享利益的領域一起合作並提供協助。

歐盟 疫苗 邊境

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