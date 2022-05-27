振興經費345.6億拍板 估89.9萬人受惠

等嘸人 本土疫情確診案例居高不下，民眾自主防疫意識提升，避免外出用餐、聚會，餐廳、美食街人潮也明顯冷清許多。記者侯永全／攝影【作者：侯永全，日期：2022-05-27，數位典藏序號：20220525191458797】

疫情 衝擊產業，行政院會昨天通過國發會「因應疫情新一波振興作為」，總經費345.6億元(台幣，以下同)，以助產業、護勞工 、減負擔、穩金流為四大目標，估89.9萬人受惠。不過，國民黨 立委洪孟楷提醒，是否足夠支應產業度過難關，需視高峰期到何時，但顯然台灣似乎已在「坐吃山空」。

國發會主委龔明鑫說，去年防疫有三級警戒、禁內用，當時減班休息達5.9萬人；今年「與疫情共存」，未強制禁內用，民眾仍自主避免聚餐，近來減班人數攀升，但僅約1.6萬人，衝擊內需產業，因此這次振興以助產業、護勞工、減負擔、穩金流四大目標。

他說，振興鎖定餐飲、藝文、交通、觀光等產業，包含振興補助餐飲業、藝文產業、觀光業、國道及公路業者、機場商業服務設施及小三通業者，以及減班休息或失業勞工，並展延紓困貸款受理期間。另外，經濟部先前推出補助餐飲業者規畫行銷方案，經費原為6億元，確定加碼至36.25億元。

政院也拍板延長減徵關鍵原物料稅負及桶裝瓦斯凍漲，針對關鍵原物料實施第四波稅負減徵措施，由今年6月底延長至9月底；桶裝瓦斯凍漲也延長至9月底。

國民黨立院黨團總召曾銘宗指出，國民黨上周就呼籲補助相關行業及中小企業，政府要注意不能只助企業，更要照顧受衝擊行業的勞工，提供無薪假等相關補助。