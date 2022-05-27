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快篩陽即確診上路 患者和打疫苗者一起候診 醫嚇壞

台灣新聞組╱台北27日電
轉移陣地 部分民眾快篩陽後直奔診所，讓醫師措手不及，現場還有施打疫苗的幼童與長者。記者曾吉松／攝影【作者：曾吉松，日期：2022-05-27，數位典藏序號：20220526202440850】
轉移陣地 部分民眾快篩陽後直奔診所，讓醫師措手不及，現場還有施打疫苗的幼童與長者。記者曾吉松／攝影【作者：曾吉松，日期：2022-05-27，數位典藏序號：20220526202440850】

台灣全民快篩陽即確診昨上路，許多民眾搞不清楚狀況，快篩陽後直奔診所，與施打疫苗的幼童與老人一同候診，讓基層醫師嚇傻。不過新制上路，讓長時間擠在急診等候採檢的人龍明顯舒緩，各地篩檢站人潮也減少。

「拿了快篩陽的試劑卡匣，就直接衝診所。」基層醫療協會理事長、開業診所醫師林應然表示，昨有多名患者手持快篩陽試劑，殷殷期盼醫師能親自判別是否確診，他說，民眾搞不清楚規則，不僅增加醫師困擾，也增加其他看診民眾染疫風險。且新制上路，也讓他為了看「視訊門診」忙翻，看診人數整整成長一倍以上。

台北榮總副院長李偉強表示，自由廣場車來速篩檢截至昨下午2時，共採檢700人，較先前同時段採檢人數約1000人，總人數減少近三成；台中市中央公園得來速檢測站，PCR人數少了一半，桃園中正公園採檢站也少了兩、三成。

診所醫師林釗尚表示，比起一般作業，每人視訊問診時間幾乎要花兩到三倍，至中午接了20人就覺得吃不消。他說，很多民眾不了解PCR六大採檢時機，尤其是快篩結果不明顯、醫病無法達成共識時應做PCR，盼政府多宣導。

台大小兒感染科主治醫師李秉穎指出，快篩陽可及早投藥，避免輕忽染疫症狀演變為重症患者，不過快篩仍存有兩成「偽陰性」，籲快篩陰民眾，若連續多日持續有新冠症狀，建議做PCR檢測，特別是具重症風險者，如慢性病、肥胖、高齡者等。

指揮中心指揮官陳時中表示，民眾在家快篩陽，要先通知醫療院所，了解是要採取視訊診療或親赴醫院判讀，不能直接衝醫療院所。近期將加強宣導並協助基層診所規畫動線分流患者。

轉移陣地 全民快篩陽即確診新制上路，戶外篩檢的人潮不見了。記者曾學仁／攝影【作者...
轉移陣地 全民快篩陽即確診新制上路，戶外篩檢的人潮不見了。記者曾學仁／攝影【作者：曾學仁，日期：2022-05-27，數位典藏序號：20220526111448553】

檢測 篩檢 陳時中

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