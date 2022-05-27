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新聞評論／家長抱孩雨中苦等 再戳破蔡政府大話

聯合報社論

5至11歲兒童疫苗開打，排隊搶打的場景再度重現。不同的是，先前是一般民眾在排隊，現在變成家長抱著幼童在雨中苦候。這類畫面重複出現，暴露疫苗不足、行政僵化及落後部署的層層亂象。對照蔡政府自誇的「超前部署」，諷刺至極。

民眾如此惶恐，是因為一個多月來不斷驚傳幼兒染疫、發燒、抽搐演成重症的消息，甚至有六人因求治不及猝死。截至25日，台灣已有15名兒童重症，其中七人併發腦炎；在死亡兒童中，有五人併發腦炎。專家認為，台灣重症兒童併發腦炎的比率高得不太尋常；指揮中心副組長羅一鈞推測，這與華人的遺傳因子、代謝或環境有關。如何讓孩子免於染疫或淪為重症，已成為家長們最大的焦慮。

台灣12歲以下兒童感染比率為5.84％，略高於民眾5％的染疫平均值。國民黨副秘書長王育敏指出，對比他國十歲以下兒童染疫後重症死亡率，日本為十萬分之0.55、南韓十萬分之0.86、新加坡是0，台灣則高達十萬分之五，高過鄰國數倍。前衛福部長林奏延推估，以全球染疫死亡率估算，台灣最高恐有50例兒童死於確診。

這個駭人的伏筆是：台灣兒童死亡數仍會繼續攀升。台灣目前僅開放5至11歲兒童疫苗預約，至於5歲以下的幼童，最快要到今年7月才有機會接種。這群「疫苗孤兒」，將是高風險群。

預防兒童染疫，目前最好的方法就是打疫苗；但疫苗的副作用仍無定論，讓家長陷入打或不打的天人交戰。相信疫苗的家長，快手搶疫苗，台北市7000多劑兒童BNT疫苗，15分鐘就被預約額滿。這些天來，家長們不是守在網路，就是排在馬路，辛苦至極，也凸顯兒童疫苗不足的困境。

疫苗預約的「一國多制」，更助長這場兒童疫苗之亂。各縣市預約和施打時間不一，有的停課學校要拖到6月再打，家長不知所措。台南市政府最誇張，原本宣布預約到診所施打及入校施打並行，但次日學校卻通知全面改為診所預約，讓市民無所適從。台南市教育局推說「依衛生局指示辦理」，衛生局則稱「都是教育局搞錯」，市長黃偉哲則說「復課後將安排校園注射」。一個市府，莫衷一是，倒楣的是民眾和學童。

行政僵化加上醫療量能不足，付出的代價就是寶貴生命。新北中和一名兩歲男童4月下旬因急性病毒感染併發敗血症，導致腦幹腦炎病逝。男童父親控訴，打了十多通電話求助，兩個多小時才有救護車出動。5月中，基隆兩歲男童確診高燒至攝氏42度，經基隆部立醫院急診判斷應轉院，但聯繫北部四家醫院均無兒童重症空床，最後轉到台北榮總仍搶救不治。看著小生命從高燒煎熬到求助無門，父母能不肝腸寸斷？

專家不斷呼籲簡化流程，以便及早送醫，但指揮中心遲至上周才公布兒童送醫指引。4月中台灣首次出現染疫幼童死亡個案，陳時中即曾允諾改進；但事隔一個月，蔡總統五二○指示提升兒童醫療量能後，指揮中心才宣布增加兒童專責加護病床。疫情爆發兩年多，指揮中心至今才對兒童疫情如大夢初醒，真是不可思議的「防疫模範生」！

說來諷刺，衛福部權力一把抓，對民眾的需要及地方的醫療資源卻一再輕忽漠視，還比不上熱心的民間人士。部立雙和醫院需要嬰兒「影像插管器」，還是藝人賈永婕協助奔走募捐的。從疫苗到機器，這種「官不如民」的「類政府」表現，人們會不怒火中燒？

疫苗 教育局 疫情

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