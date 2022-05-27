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專家：死亡數此波恐破萬例 快速投藥

台灣新聞組╱台北27日電

台灣中重症及單日死亡人數昨雙創新高，單日致死率昨也破1‰，達1.2‰。專家依數據分析，此波疫情恐造成萬人死亡，未來一周單日致死率若持續上升，代表醫療量能恐拉警報，或民眾輕忽症狀延誤就醫。呼籲指揮中心，應分析死亡案例從發病到死亡天數，提醒民眾注意。

本報系聯合報報導，台大小兒感染科主治醫師李秉穎昨表示，死亡高峰通常發生在疫情流行高峰後幾周，主因是確診重症，經過幾天急救無效死亡，近期死亡數增加，反映前陣子的確診高峰，因此死亡數會增加是在可預期範圍內。

前疾管局局長蘇益仁表示，據星港韓的死亡數和致死率，及台灣於2002年因季節性流感導致5000多人的超額死亡等數據分析，台灣此波疫情造成的死亡數可能會達到1萬人。但是若能快速投藥，死亡人數或可減半，希望能將死亡數壓在5000人以下。蘇益仁提醒，長照機構因有照顧人力、住民原先身體狀況等多重不利因素，恐是這波疫情死亡潮的重災區，快速投藥至關重要。

另據台北中國時報報導，李秉穎直言，「9月恐怕是最樂觀估計」，從目前疫情流行曲線趨緩且緩步上升來看，顯示民眾的防疫警覺性增加，疫情緩升但未來也會緩降，很難在四個月內完全平息。

李秉穎預估，7月底高峰過後，全台群體免疫頂多會有30％至40％的人感染，只要群體免疫達一定程度，應能適度開放，想要完全自由活動恐怕沒那麼快。

疫情 防疫 流感

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