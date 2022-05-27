104死創新高 台灣單日致死率破1‰

台灣本土案例維持在8萬多例左右，但中重症及死亡案例創新高。兒童重症已累計16例，其中七例發生腦炎，七例死亡，加速家長讓兒童接種疫苗意願。(記者黃義書／攝影)

本土確診案例連續三天維持在8萬例上下，但昨天中重症案例增333例，死亡案例增104例，雙雙創下新高。中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 曾設下「致死率不超過1‰」目標，但昨天單日致死率達1.2‰，他直指「是個警訊」，整體致死率仍為萬分之五。

指揮中心推估疫情高原期將超過一個月，總人口染疫率達2成時為此波疫情上限，但也不排除達總人口的3成。經換算，推估全台總染疫人數恐達700萬人。

昨台灣新增本土8萬1852例，其中242例中症、91例重症，重症患者中，增1例七歲男童，具癌症病史、長期使用呼吸器，染疫後合併呼吸窘迫、細菌性肺炎，加護病房治療中。目前累計16例兒童重症，其中7例腦炎、5例肺炎、2例敗血症、1例哮吼、1例於家中死亡。

兒童染疫引發腦炎死亡案例數不斷增加，18歲以下兒童確診數占整體的2成，兒童疑似嚴重腦炎發生率達萬分之一，專家直呼「很嚇人」。台大兒童感染科主治醫師李秉穎表示，此波兒童腦炎疫情，與1998年腸病毒流行情況相似，病毒不曉得何時入侵腦部，使病情快速發展急轉直下，不見得救得回，且救回後恐因引起神經併發症，坦言「難預防又難治」。台大公衛學院流行病與預防醫學 所兼任教授金傳春呼籲，兒童染疫亡需謹慎看待，應追蹤每個個案的死因，並找出危險因子，全力避免兒童染疫死亡的悲劇。

死亡案例數創新高，中研院兼任研究員何美鄉表示，單日致死率反映的應是七到十天前的確診人數染疫後狀況，若單日致死率未來一周持續上升，就必須「非常注意」。

台北市長柯文哲前天說，北市疫情已在上周達到高峰，後續將進入為期四周的高原期。陳時中昨推估，台灣的高原期約維持一個月，但台灣的確診案例的成長幅度，與港、韓、紐相比「沒這麼陡峭」，台灣高原期恐會更長。

目前台灣本土單日確診案例落在8到9萬人之間，陳時中分析，當總人口染疫率達一成五至二成極可能是這波疫情的上限，但也不排除達到三成的可能性，不過要到四成「相信是不可能的」。