台灣新冠104死 創這波疫情新高 本土8.1萬例確診

今天新增8萬1852，確診個案中104死，再創這波疫情新高；另有境外移入55例。(圖:指揮中心提供)

台灣新冠肺炎 本土疫情 連三日維持8萬多例，26日新增8萬1852例，確診個案中104死，再創這波疫情新高；另有境外移入55例。

指揮中心發言人莊人祥表示，26日新增8萬1852例本土病例， 3萬9020例男性，4萬2799例女性，33例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(17,632例)，台中市(9,944例)，桃園市(9,484例)，台北市(9,062例)，高雄市(8,566例)，台南市(5,871例)，彰化縣(3,281例)，屏東縣(2,623例)，新竹縣(2,282例)，宜蘭縣(2,041例)，苗栗縣(1,700例)，基隆市(1,690例)，新竹市(1,679例)，花蓮縣(1,291例)，雲林縣(1,105例)，南投縣(1,004例)，嘉義縣(920例)，台東縣(749例)，嘉義市(522例)，澎湖縣(206例)，金門縣(182例)，連江縣(18例)，相關疫情調查持續進行中。

26日新增104例本土病例死亡個案，為56例男性、48例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、97例具慢性病史、49例無疫苗 接種。確診日介於今(2022)年4月27日至5月23日，死亡日期介於5月13日至5月23日。

26日新增55例境外移入個案中，30例男性，25例女性；年齡介於10多歲至70多歲，感染國家為美國2例、調查中53例。入境日介於今年5月24日至5月25日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計164萬271例確診，分別為1萬2723例境外移入、162萬7494例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。