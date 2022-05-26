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黑白集／8400億特別預算 僅1400多億防疫

黑白集
新北市校園BNT COVID-19兒童疫苗接種作業昨天開打，預計於6月30日前為全市6-12歲學生完成接種；圖為新北小學生接種疫苗，新北市副市長劉和然（右一）前往視察。（記者陳正興／攝影）
新北市校園BNT COVID-19兒童疫苗接種作業昨天開打，預計於6月30日前為全市6-12歲學生完成接種；圖為新北小學生接種疫苗，新北市副市長劉和然（右一）前往視察。（記者陳正興／攝影）

疫情嚴重，蔡總統到地方視察專挑綠營執政縣市，略過重災區的雙北市。引發議論後，她終於在24日訪視了直屬退輔會的台北榮總，慰問一線醫護人員，依舊略過新北。蔡英文在榮總說，行政院已在討論紓困議題，看看防疫預算裡有沒有足夠的經費支應，「該照顧的國人都會照顧」。

一聽到政府「會照顧國人」，就讓人頭皮發麻。過去兩年半，政府是怎麼「照顧」人民的：需要口罩和試劑的時候，你得大排長龍；需要疫苗時，總統優先推薦高端，官員還猛卡民間捐贈疫苗；需要治療的時候，你跑五家醫院也拿不到藥。包括先前刷不完的實聯制，浪費人們多少時間和精力；無用本色識破時，說廢就廢了。

蔡英文當然知道，防疫特別預算還有1000多億元台幣沒花完。在民進黨眼裡，這麼大一筆錢不花白不花，尤其選舉當前，這些白花花的銀子正是「政策買票」的利器。但民眾可能不知道，總數8400億的防疫及紓困特別預算，僅1400多億用在疫情防治，約占一成七；其他的錢，都被政府拿去當凱子揮霍掉。

亦即，政府以「防疫」為名編了大把預算，卻有八成經費被拿去「紓困」補貼。因此，百姓急需的疫苗、試劑、藥物、器材，就變成要什麼沒什麼。現在蔡政府又要撒錢紓困了，它不知道台灣疫情正在高峰嗎？（轉載自聯合報）

紓困 預算 防疫

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