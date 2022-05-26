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暑假不提早 1人確診全班停課3天

台灣新聞組／台北26日電
各縣市中小學下周將陸續復課，教育部25日說沒有提早放暑假的規畫，部分縣市表示今將宣布做法。（本報資料照片）
各縣市中小學下周將陸續復課，教育部25日說沒有提早放暑假的規畫，部分縣市表示今將宣布做法。（本報資料照片）

學生確診數攀升，各縣市中小學暫停實體課程一周，下周將陸續復課，各界不斷拋出提前放暑假或遠距教學至學期末。教育部昨說，沒有提早放暑假的規畫，但正調整授課實施標準，擬讓高、國中「九宮格」停課標準退場，改為班上一人確診直接全班停課三天，至於是否遠距教學至期末，因地、因校彈性處理。

台北市、台中市和高雄市今天將宣布相關做法，桃園會在本周研議，新北、台南則會由專家研議後再決定。

教育部說，依規定暑假以60日為限，若平行挪移學期時間提前放暑假，對於畢業生及新生課程銜接權益影響甚大，無提早放暑假的規畫；學校調整授課方式，將持續依各地方疫情以確診個案為核心，採因地、因校制宜彈性處理原則。

至於教育部現行中學「九宮格」停課，因引發批評，很多縣市根本不採用。教育部昨說，未來擬讓國、高中比照國小與幼兒園實施原則，班上一人確診即全班停課三天，將報指揮中心核定後盡快公布。

但台北市長柯文哲日前說，如果一下有學生確診又停課，停停上上不是辦法。針對下周是否復課或繼續停課，台北市副市長蔡炳坤昨說，因首都生活圈，要和新北市及教育部討論，已召集家長團體、教師團體討論，今天宣布。據了解，北市內部傾向下周恢復實體課，但還要視疫情與學校施打疫苗狀況。

台中市長盧秀燕說，已擬定三方案評估，今日公布。高雄市長陳其邁昨晚召開專家會議討論，今會宣布是否繼續遠距教學。桃園市長鄭文燦說，國三、高三遠距教學已宣布實施到暑假，國二、高二以下遠距教學是否也要實施到暑假，這周會研議。

新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲均說，採線上或實體上課會由專家判斷。

教育部 疫情 疫苗

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