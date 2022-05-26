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兒童染疫率5.84% 併發腦炎7例 15例重症已5死

台灣新聞組／台北26日電
BNT兒童疫苗開打，新北市25日部分小學展開校園接種，預計6月底之前全市六至12歲學生完成接種。（記者陳正興／攝影）
BNT兒童疫苗開打，新北市25日部分小學展開校園接種，預計6月底之前全市六至12歲學生完成接種。（記者陳正興／攝影）

台灣昨再增一名六歲男童重症腦炎個案，指揮中心統計，目前兒童重症累計15例，分別為七例腦炎、四例肺炎、兩例敗血症、一例家中死亡經診斷死因為新冠肺炎，其中已有五例死亡，四例都是併發腦炎。公衛學者表示，12歲以下兒童因家戶感染增加，染疫比率5.84%，高於整體族群染疫平均值。

國民黨昨召開記者會，曝台灣這波疫情，已有12萬兒童染疫，未滿10歲兒童染疫後重症死亡率高達十萬分之五，高於新加坡、日韓等鄰近國家。對此民眾黨立院黨團總召邱臣遠直言，兒童確診及死亡數不斷攀升，顯示兒童防疫配套措施還不到位。

指揮中心決議，即日起，腦炎、心臟衰竭等重症兒童，將由四家兒童醫院和19家醫學中心收治，另加開六歲以下兒童專責加護病房，從21床擴增至80、100床。

指揮中心醫療應變組長石崇良說，這波疫情中，18歲以下確診者約占兩成，目前台灣兒童重症比率未高於國外統計數據，但已有七名幼兒染疫後併發腦炎，病程較快。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣整體族群感染率已達5％，平均20人有一人感染，多為無症狀或輕症，18～29歲青年感染率達6.45％；12歲以下兒童因家戶感染增加，感染比率也高於平均值，為5.84％；感染率最低是65歲以上長者，65～74歲為2.58％、75歲以上為2.55％，但由於長者重症風險高，死亡也較多。

由於接連發生兒童染疫出現腦炎重症死亡案例，各地家長瘋搶疫苗。屏東有家長帶小孩冒雨撐傘排隊等打疫苗，台中有家長連問多家診所都預約不到，直呼疫苗之亂2.0，台南一下子同意入校施打，一下子又說要上網預約，沒預約到的家長留言灌爆市長臉書。

屏東市一間小兒科診所昨天下午3時打疫苗，2時多就有人排隊，排隊人龍約200公尺，下午下起雨，家長撐雨傘，還帶椅子讓小朋友坐著等，民眾路過經過驚呼「好多人」，有家長質疑為什麼政府不開設大型施打站？

台中不少家長湧向醫療院所預約接種，市府緊急增加27日起連三天預約接種，但不到半天，名額全搶光，很多家長連問好幾家診所都額滿，好崩潰。議員羅廷瑋表示，接到20多位家長陳情很難預約，猶如「疫苗孤兒」，家長擔心下周就要復課還要「與病毒賽跑」，直呼疫苗之亂2.0。

疫苗 疫情 新加坡

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