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台76死新高 專家：致死率續攀 柯：撐2個月解封

台灣新聞組／台北26日電
北士科快篩陽急門診「車來速」篩檢站，25日車潮不多。（記者蘇健忠／攝影）
北士科快篩陽急門診「車來速」篩檢站，25日車潮不多。（記者蘇健忠／攝影）

台灣昨新增8萬9352例本土個案、191例中重症，另增76名死亡案例，創本波疫情新高；指揮中心指揮官陳時中表示，這一兩天致死率約在萬分之八至九之間，「是不是有特別情況，可能還要再觀察。」目前疫情仍處於高原情況。新光醫院副院長洪子仁預估，致死率應會持續攀升，突破萬分之十。

台北市長柯文哲昨天表示，從數據分析，北市就算有黑數，但「首都圈的洪峰應該已經過了」，看起來洪峰應該是上周，接下來將進入高原期，從其他國家的經驗來看，高原期大約是四周，壓力會慢慢轉到中南部，北市若維持現在每天約1萬名新增確診個案，估計再撐兩個月就可解封。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉在臉書發文表示，在全民自律及有限的跨縣市交互傳播情況下，各縣市依照其人口總數、人口密度及特有生活習性而塑造流行曲線，確診數暴衝上揚的機率不大，未來不會有高峰，只有高原。

昨天死亡數達76例，創下新高，個案年齡介於30至90多歲，31例未接種疫苗，年齡超過80歲有50人，致死率約萬分之八至九。

洪子仁表示，這波疫情整體致死率為萬分之4.8，而英國致死率萬分之18、紐西蘭萬分之七至八、香港萬分之70以上，台灣長者追加劑疫苗覆蓋率仍不及紐西蘭，研判致死率將持續攀升，這一兩天已來到萬分之八至九，未來應超過指揮中心所預期的萬分之十。

指揮中心統計，截至昨天為止，701例死亡個案中，307例未打過疫苗，打滿三劑者則有213人，占比約三成三，最近四天則維持在三成三至三成八之間，與香港相較，比率明顯偏高，香港最近一波疫情9000多人死亡，6600多人未打疫苗，而打滿三劑死亡者僅80多人。

台大公衛教授陳秀熙建議精準快篩，尤其未接種疫苗者快篩陽性後應儘速投藥，減少中重症發生。

疫苗 疫情 香港

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