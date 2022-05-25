台染疫76死飆新高 專家：致死率續攀升

COVID-19兒童疫苗接種作業25日開打，預計於6月30日前為全市6-12歲學生完成接種；圖為新北小學生接種疫苗時，對打針產生恐懼，醫護人員、老師、志工、家長都來安撫。記者陳正興／攝影

台灣25日新增8萬9352例本土個案、191例中重症，另增76名死亡案例，創本波疫情 新高；指揮中心指揮官陳時中表示，這12天致死率約在萬分之8至9之間，「是不是有特別情況，可能還要再觀察。」目前疫情仍處於高原情況。新光醫院副院長洪子仁預估，致死率應會持續攀升，突破萬分之10。

台北市長柯文哲25日表示，北市疫情洪峰已過，洪峰應是在上周，接下來將進入高原期，依國外經驗，高原期會維持4個星期，北市若維持現在每天約1萬名新增確診個案，估計兩個月就可解封。不過這也會有變化，「不要大家一聽很高興，明天脫下口罩去派對，結果下周疫情就爆發」。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉在臉書發文表示，在全民自律及有限的跨縣市交互傳播情況下，各縣市依照其人口總數、人口密度及特有生活習性而塑造流行曲線，確診數暴衝上揚的機率不大，未來不會有高峰，只有高原。

25日死亡數達76例，創下新高，個案年齡介於30至90多歲，31例未接種疫苗 ，年齡超過80歲有50人，致死率約萬分之8至9。

洪子仁表示，這波疫情整體致死率為萬分之4.8，而英國致死率萬分之18、紐西蘭萬分之7至8、香港 萬分之70以上，台灣長者追加劑疫苗覆蓋率仍不及紐西蘭，研判致死率將持續攀升，這12天已來到萬分之8至9，未來應超過指揮中心所預期的萬分之10。

指揮中心統計，截至25日為止，701例死亡個案中，307例未打過疫苗，打滿3劑者則有213人，占比約3成3，最近4天則維持在3成3至3成8之間，與香港相較，比率明顯偏高，香港最近一波疫情9千多人死亡，6,600多人未打疫苗，而打滿3劑死亡者僅80多人。

台大公衛教授陳秀熙建議精準快篩，尤其未接種疫苗者快篩陽性後應儘速投藥，減少中重症發生。目前長者族群發生率為5%，未施打疫苗族群、接種基礎劑以及完整接種追加劑等3類族群的快篩檢測感染機率分別為8成3、7成7及7成2，有無打疫苗與感染機率之間存在明顯正相關。