台新增本土8.9萬確診 76死創本波疫情新高

台25日新增8萬9352例本土個案，確診個案中增76死，創本波疫情新高；另新增境外移入個案37例。（圖：指揮中心提供）

新冠肺炎疫情持續，台25日新增8萬9352例本土個案，確診個案中增76死，創本波疫情新高；另新增境外移入個案37例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，本土病例較前一天多一些，死亡個案比較多達76人。根據統計，累計144萬多位確定病例，143萬8376人輕症、無症狀，占99.77％。

台25日新增8萬9352例本土個案，確診個案中增76死，創本波疫情新高；另新增境外移入個案37例。（圖：指揮中心提供）

25日新增本土病例，4萬2711例男性，4萬6607例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(21350例)，桃園市(10355例)，高雄市(9792例)，台中市(9766例)，台北市(9085例)，台南市(5904例)，彰化縣(3520例)，屏東縣(2933例)，新竹縣(2570例)，苗栗縣(1818例)，新竹市(1799例)，基隆市(1768例)，宜蘭縣(1746例)，花蓮縣(1558例)，雲林縣(1432例)，南投縣(1241例)，嘉義縣(1048例)，台東縣(711例)，嘉義市(557例)，澎湖縣(224例)，金門縣(143例)，連江縣(32例)，相關疫情調查持續進行中。

今日新增76例本土病例死亡個案，為46例男性、30例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、73例具慢性病史、31例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月23日，死亡日期介於5月16日至5月23日。

今日新增37例境外移入個案中，20例男性，16例女性，1例調查中；年齡介於10多歲至60多歲，感染國家均調查中。入境日介於今年5月18日至5月24日。

指揮中心統計，截至目前台累計155萬8380例確診，分別為1萬2668例境外移入、154萬5658例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

台25日新增8萬9352例本土個案，確診個案中增76死，創本波疫情新高；另新增境外移入個案37例。（圖：指揮中心提供）

2020年起累計1554例死亡病例，其中1539例本土，個案居住縣市分布為新北市687例、台北市473例、基隆市77例、台中市47例、桃園市42例、彰化縣34例、高雄市32例、花蓮縣26例、台南市22例、屏東縣18例、新竹縣17例、宜蘭縣15例、台東縣12例、雲林縣11例、嘉義縣7例、苗栗縣及南投縣各6例、嘉義市4例、金門縣2例、新竹市1例；另15例為境外移入。