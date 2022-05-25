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餐飲4月中止連6紅 無薪假1周增百家

記者黃有容、江睿智／台北25日電
民眾自主防疫影響餐飲業營收，業者推出優惠促銷。（記者邱德祥／攝影）
民眾自主防疫影響餐飲業營收，業者推出優惠促銷。（記者邱德祥／攝影）

本土疫情持續延燒，經濟部統計處昨天公布4月批發、零售及餐飲業營業額，其中餐飲業受到民眾自發性防疫影響，中止連續六個月正成長，與上個月的預估出現落差。統計處副處長黃偉傑表示，雖然4月有清明連假和五倍券「晚鳥優惠效應」，但大部分業者仍表示，營業額被疫情拉下來的力道，比5倍券幫助成長的力道更大。

此外，本土疫情持續延燒，確診人數狂飆，無薪假也跟著升溫。勞動部昨日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2479家、1萬5781人實施無薪假；值得注意的是，住宿餐飲、批發零售都出現無薪假回鍋潮。

這期無薪假人數較上期新增110家、768人，增加較多的產業為支援服務業（含旅行社），一周內增加245人；其次為住宿餐飲業153人、批發零售業新增114人。

勞動部統計，目前實施無薪假人數以支援服務業（含旅行社）9061人最多，其次為住宿餐飲業1549人；第三為製造業1379人。運輸倉儲業有1250人、批發零售業則有1189人。

六都中，以台北市727家業者、通報實施無薪假人數達5853人最多，隨著疫情向南擴展，台中市及高雄市通報實施無薪假亦逾2000人。

經濟部統計處表示，4月餐飲業營業額為620億元台幣（約30.95億美元），年減5.8%，其中餐館業雖有清明連假與五倍券截止商機，但受本土確診案例增加，民眾自發性減少聚餐宴會活動，導致營收年減6.9%；反之，空廚透過與異業合作，拓展多元銷售通路，抵銷部分學校因疫情停課衝擊團膳營收的減幅，外燴及團膳承包業仍有些微正成長。

展望5月，黃偉傑說，隨著台灣確診數攀升，民眾對外出購物及用餐轉趨謹慎，零售及餐飲業營業額恐將較上月減少。不過去年5月由於進入三級警戒，餐飲零售業遭到重創、基期較低，加上通膨導致外食費今年大增5.56%，兩因素都可能會使營業額相較去年同期不減反增。

疫情 零售業 營收

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