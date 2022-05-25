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新聞評論／打臉陳時中 陳其邁說出黑數真相

聯合報社論
高雄市長陳其邁為了反駁高雄市確診數「超車」台北市，直言不諱承認北部受實驗室檢測量能影響，因而會出現黑數。（記者徐白櫻／攝影）
高雄市長陳其邁為了反駁高雄市確診數「超車」台北市，直言不諱承認北部受實驗室檢測量能影響，因而會出現黑數。（記者徐白櫻／攝影）

近日確診人數連四降，陳時中不勝滿意地說，顯示疫情「控制得宜」。但這是否意味疫情高峰已過，他也不敢斷言，只稱可能有「周末效應」；果然，24日疫情又拉回。值得注意的是，高雄連兩天確診數超過台北，疫情「北降南升」的趨勢日漸明顯。對此，高雄市長陳其邁辯稱，北部受實驗室量能影響會出現「黑數」，北市的數字距採檢時間約「落後兩天」。陳其邁的答覆，等於直接打臉陳時中：所謂「控制得宜」，其實只是「黑數」加「時間差」炮製的錯覺。

兩年多來，疫情每逢周末便有走低傾向，主要與人們的生活及工作習慣有關，卻也成為指揮中心製造「疫情趨緩」的巧門。去年陳時中屢屢利用「周末效應」大玩社會心理遊戲，事後再用「校正回歸」把漏計的數字追加回去。如此作法，看似可降低社會大眾對疫情的焦慮，真實目的卻在凸顯政府防控奏效，違背科學蒙蔽了真相。但周末效應總會結束，果然24日的疫情重返8萬多的高峰，當即掃光陳時中的自我感覺良好。

在這波飆升的疫情中，陳時中雖承認疫情存在「黑數」，但他始終不承認政府的檢驗「量能不足」。這次，陳其邁為了反駁高雄市確診數「超車」台北市，直言不諱承認北部受實驗室檢測量能影響，因而會出現黑數，實際確診數和採檢日會有兩天的落差；不像高雄因量能充足，當晚即可知曉結果。陳其邁這番話雖是為了自我辯白，但一則間接證實北台灣檢測量能不足的問題，二則反映指揮中心對檢測量能不均未積極調度，讓疫情失火50天的北北基桃處於超負荷狀態。對此，陳時中難道沒有絲毫愧疚？

高雄昨天確診數9437，已連兩日超過台北市；桃園昨天確診數1萬1532，也超過北市的8566甚多，晉升為全台第二。甚至，台中昨天的8989，也已超車首都。如果忘掉政治顏色，這種北降南升的趨勢，是中央和地方都必須謹慎應對的事。再看重災區新北市近期的疫情最高峰，落在5月18日的2萬7000多例，至昨天已降為1萬6，明顯滑落，但總數仍甚可觀。中央的關愛眼神，遲遲落不到新北身上，確實可議。

除了確診數，同樣值得關注的是死亡率和染疫率。例如，基隆市總人口不過36萬人，但迄今已有4萬多人確診，相當於11％的人口，居全台之冠。在這波疫情中，當地目前已有40多人死亡，死亡率超過千分之一，居全台第二，僅次於台東。這個現象，除了地域上與雙北疫區的交通及互動頻繁，加上基隆腹地狹小，人口密度偏高，是否有其他資源不足的因素導致當地居民染疫嚴重，也值得指揮中心和醫界共同思考。

台灣迄今確診數計147萬人，僅占總人口的6.3%；因此，要說疫情高峰已過，只是自爽，因為那意味著疫情的長期化，曲線拉長。諷刺的是，陳時中那天為疫情「控制得宜」沾沾自喜時，台灣當天6萬6的確診人數仍是世界第一，遠高於世衛組織列為全球首位的美國之4萬7000例，及第二名澳洲的3萬8。尤其，疫情纏擾全球兩年多，而台灣至今仍未對Omicron、Delta等病毒制訂出本土化命名，以便民眾溝通。試問，不懂英文的長者如何理解這些變種病毒的差異，乃至症狀的不同？更別說，政府不斷要求大家打疫苗、領篩劑、實聯制，卻缺乏對藥物及病理的貼心介紹，長者難道只能盲目聽從政府指令？這些，還沒算在陳其邁打臉陳時中的黑數中呢！

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