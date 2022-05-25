台染疫新增42死長照占35% 900養護機構群聚

高雄連兩日確診人數高於台北市，昨天達9437例，不少家長抱著發燒的幼兒至醫院急診，焦急心情溢於言表。（記者劉學聖／攝影）

指揮中心最新數據顯示，昨共有900家住宿型養護機構爆發群聚，3176名工作人員、7471名住民染疫，與前天相較，一天內大增1701人，長照 機構確診人數破萬。前疾管局副局長施文儀表示，長期臥床患者染疫後致死率偏高，如果政府仍消極以對，死亡人數恐繼續飆升。

此外，昨新增的死亡個案中，包括一名十歲、合併腦炎男童染疫兒童，確診後短短五日死亡；染疫兒童合併腦炎個案增多，指揮官陳時中 表示，一直都很重視兒童重症，「但確實沒想到案例相對較多」，將嚴密觀察。

指揮中心迄今接到五例兒童死亡個案，其中四人合併腦炎，為此，指揮中心緊急擴增兒童家戶病床數量，從21床增至100床，仍遭批「看到狀況，才擴增病床太慢了。」

不少住宿型長照機構住民行動不便，長期臥床，因年長且免疫力較低，染疫後重症及死亡風險較高，昨天新增42死亡個案，就有15人為長照機構住民，比占達35%；但指揮中心卻未掌握長照住民確診後的中重症人數，只提供死亡人數及占比。

此外，新北日前有八旬老翁倒臥家中死亡，中風 的妻子及50多歲、有重度智能障礙的兒子無法求救，在家伴屍數日，後來發現三人都確診。

施文儀擔憂，居家臥床長者和住宿長照機構住民染疫致死率相當高，建議中央及地方主管機關以「清零」態度處理這群高風險族群，力促接種疫苗、積極快篩，配合快篩陽性立即給藥，才能減少悲劇發生。

指揮中心預定「快篩陽性視同確診」於周四上路，不過，施文儀表示，許多照護機構仍急缺快篩試劑。呼籲社政和衛政主管機關主動掌握情況，設法解決問題，若抱持「省小錢」心態，一旦眾多染疫住民變成中重症，後送到醫院，死亡人數勢必激增，且醫療恐面臨崩潰。

台灣長期照顧發展協會秘書長余志松指出，兩周前長照機構「人心惶惶」，當時疫情升溫，機構缺快篩、Ｎ95口罩、防護衣等防疫物資，協會向衛福部求救；最近幾天衛福部才宣布提供物資、津貼，緩和機構內緊張氛圍。

台灣護理之家協會理事長周矢綾表示，中央希望機構就地收治輕症、無症狀等確診長輩，避免增加醫院醫療量能，但應給足前線物資，許多機構因快篩試劑不足，無法每周定期篩檢，增加機構內感染風險。