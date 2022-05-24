半夜喉嚨不舒服 台北市副市長PCR陽性確診

蔡炳坤今天晚間在臉書表示，他的PCR結果傍晚出爐，確定陽性確診。圖／引用自蔡炳坤臉書

台北市長柯文哲 確診，居家隔離中，北市副市長蔡炳坤，在繼副市長黃珊珊、柯文哲確診後，今天也快篩陽性，蔡炳坤今天晚間在臉書表示，他的PCR結果傍晚出爐，確定陽性確診，將進行7天居家隔離至6月1日0時。

蔡炳坤說，他半夜看到快篩試劑結果，還以為是眼花、睡眼惺忪，一線看成兩線，再仔細端詳，沒錯！一粗一細，「我也加入快篩陽的行列了！」

蔡炳坤說，他昨天下午還收到好友送來的兩包粽子，本說端午節 快到了，一包分送辦公室同仁，另外一包帶回宿舍，正想著「說不定哪天確診了，就能派上用場！」結果回到宿舍，吃完晚餐就感覺喉嚨有點癢癢，還以為難道是端午時節雨紛紛，不小心著涼了？

蔡說，他趕緊多喝點溫開水，起身做個甩手功、洗個熱水澡，早早去睡，結果半夜就被不舒服的喉嚨給叫醒，驚覺是不是該篩一下，結果竟快篩陽性。

蔡炳坤提到，「快篩陽等同確診」的政策最快兩天後才會實施，所以依現行SOP，他一早預約醫院PCR檢測 、帶著健保卡、裝好快篩陽試劑、聯絡防疫計程車⋯自己也親身體驗一次。「到了傍晚時分，確定PCR檢測結果為陽性，開始進入7+7的隔離與自主健康管理！」

蔡炳坤也在臉書表示，「終於可以暫時卸下戴了2年多的口罩，一個人隔離在獨立的空間！」謝謝大家關心，他跟市長一樣，停班不停工，每天在線上參加或主持會議，唯一的不同是，一個人獨立空間隔離。