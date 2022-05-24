台新增本土8.2萬確診、42死 境外72例 疫情回升

（圖：指揮中心提供）

台新冠肺炎 本土個案又再度上升，24日新增本土個案8萬2363例，新增中重症251例，確診個案中死亡新增42例；另有境外移入個案72例。指揮中心疫情 監測組組長周志浩表示，24日本土病例較假日時多一些，但和上周差不多。

24日新增8萬2363例本土病例，3萬9116例男性，4萬3212例女性，35例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(16609例)，桃園市(10532例)，高雄市(9437例)，台中市(8989例)，台北市(8566例)，台南市(5593例)，彰化縣(4120例)，屏東縣(2670例)，新竹縣(2186例)，宜蘭縣(2128例)，基隆市(1897例)，苗栗縣(1630例)，新竹市(1583例)，南投縣(1243例)，雲林縣(1216例)，花蓮縣(1211例)，台東縣(911例)，嘉義縣(890例)，嘉義市(585例)，澎湖縣(210例)，金門縣(119例)，連江縣(38例)，相關疫情調查持續進行中。

24日新增42例本土病例死亡個案，為25例男性、17例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、39例具慢性病史、16例無疫苗 接種。確診日介於今年5月1日至5月21日，死亡日期介於5月13日至5月22日。

24日新增72例境外移入個案中，44例男性，28例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國7例、法國2例、調查中63例。入境日介於今年5月22日至5月23日。

指揮中心統計，截至目前台累計146萬9019例確診，分別為1萬2631例境外移入、145萬6334例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1478例死亡病例，其中1463例本土，個案居住縣市分布為新北市656例、台北市454例、基隆市75例、桃園市42例、台中市40例、彰化縣33例、高雄市29例、花蓮縣26例、屏東縣18例、新竹縣17例、台南市16例、台東縣12例、雲林縣11例、宜蘭縣9例、嘉義縣7例、苗栗縣及南投縣各6例、嘉義市3例、金門縣2例、新竹市1例；另15例為境外移入。