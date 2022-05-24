兒童染疫併發「腦炎」 比例高過鄰國 陳時中：是警訊

台灣已有六名幼童重症死亡，其中五人合併腦炎，而持續高燒為重大指標。23日深夜時分台南一家知名教學醫院急診室外，心急如焚的家長抱著發燒的孩子，期盼不要惡化為重症。圖非當事人。（記者劉學聖／攝影）

台灣新冠肺炎疫情 維持高原期，昨天新增6萬6247例本土確診個案，173例中重症、40例死亡，死亡包括一歲及三歲男童；另有2例幼童死亡案尚未列案號，6名幼童死亡案5人合併腦炎，指揮中心指揮官陳時中 認為是「警訊」，將盡快與專家開會，列出注意事項及醫療指引。

另外，台灣學生染疫總數突破14萬人，其中昨新增個案又以國小最多，單日增加3600例；而昨天死亡個案中有六人為養護機構住民，醫療應變組副組長羅一鈞表示，每天新增死亡個案中，約一成五為養護機構住民。

本土病例數上周暴衝至9萬例後，一路降至昨天的6.6萬例，是否代表疫情高峰已過？陳時中表示，病例數下降可能與周末有關，無法以此下降為準，但看來沒有持續快速往上升，「我的看法是，到目前為止控制得宜。」

單日確診病例數雖然下降，指揮中心昨公布新增40例死亡個案中有2例為幼兒，其中一歲男童無慢性病史，睡午覺時陷入昏迷，到院急救無效，採檢為陽性，Ct值顯示剛染疫，法醫判定死因為新冠肺炎，為目前年齡最小死亡個案。

另名三歲男童同樣無慢性病史，16日發燒超過38℃，快篩陽性，隔天高燒至41℃，送急診時意識喪失、四肢痙攣、抽搐，且有肺炎腦水腫，合併腦炎缺氧、神經性休克，醫院雖積極搶救，但仍於20日病逝。

羅一鈞表示，截至昨天下午，累計14例兒童重症，4例死亡，3例與腦炎有關；另有2例併發腦炎死亡的兒童個案待審，總計已有6名幼兒染疫死亡；目前只看到香港的兒童腦炎個案增加，日韓都無類似情形，推測與華人的遺傳因子、代謝或環境有關，待進一步研究。

陳時中表示，雖然台灣兒童重症死亡相關案件數很少，但與鄰近國家相比卻是多的，「這是警訊」。

台染疫死亡個案從確診到死亡時間偏短，專家認為與太晚診斷、用藥不及、醫療量能等因素不足有關。陳時中指出，近來發現中症轉重症沒有明確標準，標準可能太過嚴格，導致重症人數偏低，將與專家討論如何適當切分中、重症，讓疫情監測更準確。

指揮中心昨起調整口服抗病毒藥物用藥條件，移除「吸菸或已戒菸者」。陳時中表示，5月21日專家會議認為條件者用藥證據不足，國外研究發現，吸菸或已戒菸需搭配其他任一風險因子才能提高藥物使用效果，因此即起移除此項條件。