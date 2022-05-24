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新聞評論／人命正流逝…蔡政府仍惜藥 指揮官漠然

聯合報社論

從「零確診」到單日9萬人確診，指揮官陳時中在記者會上的聲調很少變化，總是行禮如儀地報告數字。4月迄今，已有近600人染疫死亡，其中18%在確診當日即死亡，14％在確診次日死亡，9％死後才查出確診，計有六成五死者是在確診五日內亡故。前疾管局長蘇益仁質疑，從確診到死亡的時間這麼短，顯示防疫和醫療都有問題。對此，陳時中冷回，他不認為這與投藥太慢有關。

陳時中因應外界質疑，一向擁有殊異的才智。例如，他說「不快篩，就不會確診」，所以醫護人員可以繼續加班；對於疫情來得快又急，他說「要怪就怪病毒」。對於案底甚多的小吃店變身生醫公司奪超級快篩標案，他說「大公司都賣過小東西」；對於唾液快篩率先給了高端關係企業獨家代理，他說「那有什麼關係」。基本上，這是一種「不在乎」的氣質，不在乎醫護及基層的負荷，不在乎自己的責任，不在乎公私利益的分際，不在乎民眾的疾苦乃至人命的流逝。

蔡政府一再宣傳，Omicron有99％以上都是輕症，甚至「無症狀」。但對於眾多確診者在短短五天內死亡，這類「都是輕症」的宣傳，不嫌誤導嗎？不僅如此，政府準備的快篩劑數量不足，又遲遲不採認「篩陽即確診」，迫使每天有數萬民眾必須到醫療院所排隊做PCR採檢，從而又造成醫療體系的過度負荷。這一步步遲緩決策與落後部署，在在都造成疫情加劇，並導致確診者因求助無門而快速病亡。對此，陳時中依舊漠然以對。

再看，確診者的治療也是問題多端。指揮中心宣稱，台灣抗病毒藥物有80多萬劑的存量，看起來庫存算是充裕。但實際上，醫療體系每天開出的藥量，卻只有1000人份上下。以5月12日為例，醫療院所的開藥率僅0.55％；到了5月19日，單日確診數已飆破9萬人，開藥率仍僅1.7％。看著人命在眼前快速流失，政府卻仍在「惜藥」，不肯給藥；這些人的腦袋結構，難道真缺了「同理心」的一角？

追根究柢，這又與衛福部的規定繁複有關，使得醫院和醫師無所適從。例如，有些醫院從未被配發抗病毒藥物，有些醫院宣稱門診不能給藥，有些醫院推稱急診不能給藥。試想，若連醫師對規定的認知都南轅北轍，病人哪裡搞得清楚？更糟的是，衛福部的給藥指令有許多額外限制。以口服藥Paxlovid為例，規定體重40公斤以上病人才能使用；輝瑞藥廠規定限用於12歲以上病人，但指揮中心卻要求必須是65歲以上長者才給。民眾在政府的條條框框裡被推來推去，許多人從未取得藥物，即告不治。

台灣前兩年自命「防疫模範生」的光環，已在這波疫情被徹底沖垮。但這並不表示，失去光環之後，我們面對尚未到來的疫情洪峰就能掉以輕心。觀察近日的變化，單日死亡案例平均超過50人，其中包括了幼童、長者和年輕人。更值得擔憂的是，中重症的案例，正以每天200多的數字累增。如果政府不快速改善投藥給藥及治療政策，這些數字，極可能意味著我們在洪峰時刻要面對更可怕的死亡數；那對台灣而言，將是無比沉重的社會及心理衝擊。

先前疫情沒那麼緊迫時，陳時中提到確診死亡者，往往以一句「有慢性病史」自我釋懷。最近，陳時中在報告死亡數時，則新增了死者「DNR」（不實施心肺復甦術）的註記。然而，死者的DNR註記，能舒緩政府防疫不力的愧疚嗎？他們都是人家的家人啊！

陳時中 疫情 防疫

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