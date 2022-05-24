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黑白集／疫情「衝擊很大」慢半拍 蔡英文活在平行世界

黑白集

五二○就職六周年，蔡英文總統一連兩天到「疫情第一線」視察關懷。然而，去的不是疫情重災區的雙北市，而是民進黨執政的桃園和新竹。令人好奇，蔡總統防疫第一線，難道只有「綠營執政縣市」？

蔡英文上一次與疫情有關的公開行程，已是一個月前的4月26日，當天是「視察中央流行疫情指揮中心」。亦即，疫情大爆發後，蔡英文除了偶爾在臉書用文青體發心得文，再也未到抗疫第一線。

那次去指揮中心，蔡英文老神在在，要民眾「配合指示、保持冷靜，戒慎不恐懼」；但此後風雲丕變，情況演成「指示不明、政策走樣，人民恐懼」。五二○蔡英文在桃園說，這次疫情，「對台灣衝擊不能說不大」。喟嘆慢了好幾拍，她至今才發現「衝擊很大」？

上周民進黨中常會，學者何美鄉發表的「疫苗加確診免疫論」，無論是基於專業或示好，爭議都不小。蔡英文卻興味盎然，還問能不能借用，因為這概念「很重要」。難不成，蔡英文要讓「全民染疫以防疫」？實在嚇人。

蔡英文對疫情的反應，彷彿在平行世界。那個世界裡，台灣仍是防疫模範生，地方對中央感恩戴德，染疫還會讓人身強體壯。為何閃躲一個月，首次視察就跳過雙北？只因沒有自己同志護駕配合演出，蔡英文就得被逼回真實世界，無法再裝睡了吧！

蔡英文 疫情 防疫

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