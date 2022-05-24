高雄確診「超車」北市 陳其邁質疑：有些黑數

高雄市長陳其邁。（本報資料照片）

台北市長柯文哲上周曝雙北確診數被「PCR量能卡住」 ，但中南部本周還會上升；疫情 指揮中心昨公布新增6萬6247例本土病例，其中高雄市首度超車台北市，高雄市長陳其邁認為北部「有些黑數」，除實驗室量能和時間差，甚至指是為數不少的北部人快篩陽性後不採檢通報所致。

台北中國時報報導，昨新增本土確診個案仍以新北市1萬5708例最多，其次依序為桃園市8636例、高雄市7286例、台北市7185例、台中市7140例、台南市4501例。

不過，陳其邁認為，北部地區「有些黑數」，指確診數據會有時間差，加上實驗室PCR量能吃緊，甚至是為數不少的北部人快篩陽性後躲在家、不採檢通報所致。但他也說，從「住院占床數」就能判斷黑數情況，就台北現況來看，住院占床數維持一定比例，他判斷北部地區疫情已進入斜率不那麼高的狀態，明顯緩和。

另外，據報導，衛福部醫福會執行長王必勝日前批評雙北叫不動醫院，引發爭議，國民黨新北市黨部23日表示，疫情指揮中心防疫 不利，反將矛頭指向新北市政府，這是標準法西斯式的找尋戰犯，試圖撇清自己防疫失誤及政策不明的錯誤，更痛批蔡英文 總統只顧著開箱元宇宙裡的總統府，對人民的怒吼視而不見，「總統忙大家都知道，因為她正忙著政治鬥爭。」

國民黨立委洪孟楷更怒酸，何時蔡總統會關心新北疫情？在地鄉親最直接說「等民進黨新北市長候選人出來就會關心了」。

本報系聯合報報導，民進黨上周六改選全國黨代表和地方黨部主委，蔡英文前往新北市中和投票，遭質疑對新北疫情不聞不問。國民黨立院黨團總召曾銘宗批評，蔡英文寧可去投票，也不願和新北市長侯友宜商討疫情，難道病毒攻擊還會分顏色？民進黨政府用政治防疫，才讓人心寒。

北市府發言人陳智菡昨也砲轟蔡英文，重大決策都只在民進黨中常會宣布，已忘記自己是全民總統。對於陳智菡批評總統的防疫會議只邀請綠營首長，疫情指揮官陳時中表示，資料都是公開的，「如果北市覺得需要相關資料，行文來都會一一提供」。