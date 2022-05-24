我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

吃便當伴遺體2.5小時 確診者住隔離病房「壓力很大」

台灣新聞組／台北24日電
一名染疫住院的網友在臉書分享心情故事。圖為清潔人員消毒負壓隔離病房。（本報資料照片）
一名染疫住院的網友在臉書分享心情故事。圖為清潔人員消毒負壓隔離病房。（本報資料照片）

Omicron病毒侵襲台灣，一名被收治於隔離病房的確診者在臉書寫下心情故事，表示某天中午吃便當時，隔壁床的病患已離世，遺體被放了2.5個小時才處理掉，心情難免受影響。

這波疫情讓醫護人員忙不過來，一名確診者在臉書社團爆怨公社發文「一個人被關在隔離的病房」，透露這感覺曾經有過，媒體引述這名網友在臉書的心情分享，指自己被收治在負壓隔離病房「一個人，被關在隔離的病房，其實感覺就像是回到了部隊，需要值星七天，而大家休假都不在，只剩下我一個獨自過了一個禮拜，就跟現在差不了多少。」這種孤單的心情，網友說真的不好受。

他坦言在醫院裡有百般不悅，尤其是看到隔壁床的病友過世。「因為孤單，有時就難免不亂想，尤其是目睹離壁床的病友不治」，「就像昨天中午（5/21）吃便當，旁邊卻躺著已去世的人，醫院的人也不來處理，等到下午2點半才找人處理，其實心理壓力很大，我並不知道他是誰也不想知道，但影響我的心情很糟糕，慢慢的平復吧！只能說，碰到了，巧遇而已」。

台灣新冠疫情延燒，截至目前累計138萬6640例確診，2020年起累計1436例死亡病例。

臉書 疫情

上一則

黑白集／疫情「衝擊很大」慢半拍 蔡英文活在平行世界

下一則

經濟間諜罪 工總憂法律定義不明

延伸閱讀

俄轟炸頓巴斯 烏克蘭在世界經濟論壇拚外交反擊

俄轟炸頓巴斯 烏克蘭在世界經濟論壇拚外交反擊
國防部：少子化恐造成國防人力補充不足 影響募兵素質

國防部：少子化恐造成國防人力補充不足 影響募兵素質
台指揮中心：空床率47% 醫：有病床無人力喊自爽

台指揮中心：空床率47% 醫：有病床無人力喊自爽
英國國防部：俄羅斯可能冒險快速重新部署馬立波的部隊

英國國防部：俄羅斯可能冒險快速重新部署馬立波的部隊

熱門新聞

周文偉曾任屏科大前身屏東技術學院生活應用科學系講師。（路透）

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

2022-05-17 04:26
造成1死5傷的橘郡長老教會槍擊案，嫌犯為68歲的台裔周文偉。(美聯社)

加州槍擊兇嫌周文偉曾任教中華科大 同校教授：沒印象

2022-05-17 09:24
「0+7」新制17日上路，指揮中心宣布，打滿3劑疫苗的確診個案同住家人，免除居家隔離，只需7天自主防疫，期間若需外出工作、採買，應有2天內的快篩陰性證明。記者侯永全／攝影

台灣疫情嚴峻 居家隔離「0+7」上路  接觸者等同解禁

2022-05-16 17:35
台灣疫情嚴峻，18日本土個案暴衝至8萬5310例，創下新高，另增183例中重症個案、41人死亡。不少醫院急診爆滿，在外設置臨時收治床位。圖非新聞當事人。（記者陳柏亨／攝影）

醫療量能不足 台灣陷長者超額死亡

2022-05-18 19:46
蔡英文總統上任6周年，未來挑戰仍大。聯合報系資料照片

「這件事讓人毛骨悚然」游盈隆：台歷任總統第6年都難逃

2022-05-20 18:11
（直播截圖）

南加台僑教堂血案 台長老教會籲「遏止中國打手」

2022-05-17 21:37

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入