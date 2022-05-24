吃便當伴遺體2.5小時 確診者住隔離病房「壓力很大」

一名染疫住院的網友在臉書分享心情故事。圖為清潔人員消毒負壓隔離病房。（本報資料照片）

Omicron病毒侵襲台灣，一名被收治於隔離病房的確診者在臉書 寫下心情故事，表示某天中午吃便當時，隔壁床的病患已離世，遺體被放了2.5個小時才處理掉，心情難免受影響。

這波疫情 讓醫護人員忙不過來，一名確診者在臉書社團爆怨公社發文「一個人被關在隔離的病房」，透露這感覺曾經有過，媒體引述這名網友在臉書的心情分享，指自己被收治在負壓隔離病房「一個人，被關在隔離的病房，其實感覺就像是回到了部隊，需要值星七天，而大家休假都不在，只剩下我一個獨自過了一個禮拜，就跟現在差不了多少。」這種孤單的心情，網友說真的不好受。

他坦言在醫院裡有百般不悅，尤其是看到隔壁床的病友過世。「因為孤單，有時就難免不亂想，尤其是目睹離壁床的病友不治」，「就像昨天中午（5/21）吃便當，旁邊卻躺著已去世的人，醫院的人也不來處理，等到下午2點半才找人處理，其實心理壓力很大，我並不知道他是誰也不想知道，但影響我的心情很糟糕，慢慢的平復吧！只能說，碰到了，巧遇而已」。

台灣新冠疫情延燒，截至目前累計138萬6640例確診，2020年起累計1436例死亡病例。