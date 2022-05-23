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台灣1歲童午睡猝死 送醫採檢確診 最小死亡個案

記者楊雅棠、邱宜君／台北報導
台灣已有六名幼童重症死亡，其中五人合併腦炎，而持續高燒為重大指標。23日深夜時分台南一家知名教學醫院急診室外，心急如焚的家長抱著發燒的孩子，期盼不要惡化為重症。圖非當事人。記者劉學聖／攝影
台灣已有六名幼童重症死亡，其中五人合併腦炎，而持續高燒為重大指標。23日深夜時分台南一家知名教學醫院急診室外，心急如焚的家長抱著發燒的孩子，期盼不要惡化為重症。圖非當事人。記者劉學聖／攝影

台灣新冠肺炎疫情維持高原期，23日新增6萬6247例本土確診個案，173例中重症、40例死亡，死亡包括1歲及3歲男童；另有兩例幼童死亡案尚未列案號，6名幼童死亡案5人合併腦炎，指揮中心指揮官陳時中認為是「警訊」，將盡快與專家開會，列出注意事項及醫療指引。

另外，23日死亡個案中有6人為養護機構住民。醫療應變組副組長羅一鈞表示，已有871家住宿式長照機構出現確診個案，2949名工作人員、5770名住民確診；每天新增死亡個案中，約1成5為養護機構住民。

台灣本土病例數上周暴衝至9萬例後，一路降至23日的6.6萬例，是否代表疫情高峰已過？陳時中表示，病例數下降可能與周末有關，無法以此下降為準，但看來沒有持續快速往上升，「我的看法是，到目前為止控制得宜。」

單日確診病例數雖然下降，指揮中心23日下午記者會公布新增40例死亡個案中有兩例為幼兒，其中1歲男童無慢性病史，睡午覺時陷入昏迷，家人察覺有異緊急送醫，到院時已無生命徵象，急救無效；採檢為陽性，Ct值9點多，顯示剛染疫，法醫判定死因為新冠肺炎，為目前年齡最小死亡個案。

另名3歲男童同樣無慢性病史，16日發燒超過38度，快篩陽性，隔天高燒至41度，送急診時意識喪失、四肢痙攣、抽搐，且有肺炎腦水腫，合併腦炎缺氧、神經性休克，醫院雖積極搶救，但仍於20日病逝。

台灣醫療應變組副組長羅一鈞表示，截至23日下午，累計14例兒童重症，4例死亡，3例與腦炎有關；另有兩例併發腦炎死亡的兒童個案待審，總計已有6名幼兒染疫死亡。陳時中表示，雖然台灣兒童重症死亡相關案件數很少，但與鄰近國家相比卻是多的，「這是警訊」。

「快篩陽視同確診」適用對象23日擴及原住民及離島民眾，台北市副市長黃珊珊表示，中央已說相關措施預計26日上路；不過，指揮中心發言人莊人祥表示，這只是暫定時間，還在規畫中，尚在確認篩檢站轉型、醫療院所準備等配合事項。

陳時中表示，這兩天就會宣布「篩檢站轉型成為診斷加領藥站」，但篩檢站並非確診者領藥處，而是快篩陽性者至篩檢站，經醫師診斷確診後，一併領藥及通報。

陳時中 篩檢 疫情

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