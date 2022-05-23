台確診增6.6萬、死亡40例 指揮中心：連日下降或因周末

台灣23日增兩例兒童死亡個案，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單左到右指揮中心發言人 莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者楊雅棠／攝影）

台灣新冠肺炎疫情 今天6萬6247本土個案，新增中重症173例，確診個案中死亡新增40例；另有境外移入個案36例。指揮中心發言人莊人祥表示，目前已經連續幾天病例下降，但可能是周末因素導致。

今日新增之6萬6247例本土病例，為 3萬1588例男性，3萬4625例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(15,708例)，桃園市(8,636例)，高雄市(7,286例)，台北市(7,185例)，台中市(7,140例)，台南市(4,501例)，彰化縣(1,979例)，屏東縣(1,973例)，新竹縣(1,927例)，基隆市(1,478例)，宜蘭縣(1,473例)，新竹市(1,300例)，苗栗縣(1,130例)，花蓮縣(1,033例)，雲林縣(906例)，南投縣(843例)，嘉義縣(568例)，台東縣(549例)，嘉義市(317例)，澎湖縣(159例)，金門縣(119例)，連江縣(37例)，相關疫情調查持續進行中。

（圖：指揮中心提供）

今日新增40例本土病例死亡個案，為30例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、37例具慢性病史、15例無疫苗 接種。確診日介於今(2022)年4月12日至5月21日，死亡日期介於5月6日至5月20日。

今日新增36例境外移入個案中，20例男性，16例女性，年齡介於10多歲至70多歲，感染國家均調查中。入境日介於今年5月20日至5月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計138萬6640例確診，分別為1萬2559例境外移入，137萬4027本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1436例死亡病例，其中1,421例本土，個案居住縣市分布為新北市645例、台北市451例、基隆市73例、桃園市42例、台中市38例、彰化縣31例、高雄市24例、花蓮縣22例、新竹縣17例、屏東縣16例、台東縣12例、台南市10例、宜蘭縣9例、雲林縣8例、嘉義縣、苗栗縣及南投縣各6例、嘉義市及金門縣各2例、新竹市1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離 APP」，共同嚴守社區防線。