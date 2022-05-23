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新聞評論／放任感染拚共存 校園變病毒培養皿？

聯合報社論
教育部的校園防疫，最能反映蔡政府防疫策略的錯亂與防疫思維的矛盾。（本報資料照片）
教育部的校園防疫，最能反映蔡政府防疫策略的錯亂與防疫思維的矛盾。（本報資料照片）

民進黨中常會邀請中研院生醫所兼任研究員何美鄉專案報告，何美鄉提出自然感染加打疫苗可獲得「綜合免疫力」。無獨有偶，成大醫院副院長林志勝也在衛教影片中解釋疫情指揮中心的策略：大部分人打過三劑疫苗，「這個時候放給大家去感染一次」，產生免疫力，比打疫苗更有效可以維持得更久。

兩人的說法都引起討論。雖然何美鄉強調並未鼓勵感染，而是告訴民眾不要害怕，成大也調整影片重新上架，並說明新冠流感化，要戒慎不要恐懼；但在疫情攀升，防疫鬆綁之際，兩人的觀點卻似很好地解釋了指揮中心以「0＋7」居隔新制，提早強迫全民與病毒共存的策略思維與時機選擇。

校園防疫，最能反映蔡政府防疫策略的錯亂與防疫思維的矛盾。根據「0＋7」新制，確診同住家人打滿三劑疫苗、快篩陰性，即可免隔離；解禁範圍不包括還沒打第三劑的國高中生，因此中小學生不受影響；而且教職員仍依校園防疫規定，七天不得到校。但校園防疫規定卻充滿邏輯錯亂、政策矛盾、脫離現實、缺乏同理和推諉甩鍋等問題。

到21日止，全台學生染疫近13萬人，持續有2000多所學校全校或部分班級暫停實體課。確診最多的是國小，大學居次，幼兒園第三。教育部早已同意大學可遠距教學到期末，國小和幼兒園卻只能對確診同學班級暫停實體課三天。至於合計確診數也超過大學的國高中，更發明了九宮格匡列法，只有確診個案座位旁九宮格同學停止到校三天，其他同學繼續進教室。

這是什麼錯亂的神邏輯！教育部同意大學停止實體課的主因，是確診數暴增，宿舍量能不足，避免再度出現確診生住廚房、搭帳篷等校園居隔亂象；而不讓中小學全面遠距教學的理由，則是因地制宜、因校制宜，避免影響學生學習。目標不在防疫的校園防疫政策，既矛盾又混亂。

尤其九宮格措施完全脫離現實。教育部以為學生都是固定在座位上不會移動、不能互動的木頭人，完全不合常理，只製造老師的教學困擾和行政負擔，並增加學生的染疫風險和家長的無謂憂心。因此，九宮格新制一出，教育部就被罵翻，臉書遭洗版，台中率先表明不予理會，雙北僅供參考，桃園隨後跟進，學生團體連署要求檢討，家長紛紛自主應變幫孩子請防疫假。

校園馬上陷入停課與復課的反覆循環。半數同學請假，老師很難兼顧線上實體混成教學，學生也很難適應線上實體密集轉換。學校被當成衛生所，老師也當起1922，除教學外，還要疫調、通報、發居隔通知、領快篩試劑轉發家長，壓力爆表。

校長團體、教師團體與家長團體都呼籲全面遠距教學，但教育部強調「沒有規畫」，甚至和指揮中心踢起皮球；教育部說配合指揮中心評估，指揮中心則說教育部有方向來討論。在各方壓力下，教育部長潘文忠才鬆口授權地方政府「因校制宜」，如今已有十餘縣市宣布本周改採線上教學。

指揮中心對快篩、藥物與醫療量能都怠而不備，反而「這個時候放給大家去感染一次」；那些長者、幼兒、高風險者多麼無辜，那些中重症和死亡者何其冤枉。而潘文忠走不出九宮格迷宮，就以為九宮格也可以困住病毒；教育部不願扛責，就放給學生去學校增加感染風險。不少家庭染疫，不是家長傳給孩子，而是孩子從學校帶回病毒，且陷阿公阿嬤於風險中。當指揮中心宣示與病毒共存，教育部就不惜讓校園變成病毒培養皿？

教育部 防疫 疫苗

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