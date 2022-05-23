黑白集／陳時中已失方寸 「太上指揮官」出手

府院插手指揮防疫，顯然都看出陳時中已失方寸。（本報資料照片）

蔡總統下令在松山機場設置大型快篩站，引發柯文哲 不滿，開罵：「不要瞎指揮！」柯文哲說，應該增加現有快篩站的量，而不是去新增設快篩點；中央一道命令下來，打亂地方作戰計畫，「這沒道理」。

柯文哲開嗆中央胡亂指揮，一般民眾看到總統下令，還以為指揮官換人了呢。蔡英文近來常常插手指揮防疫 ，包括在中常會為快篩之亂震怒，親自召開跨部會防疫會議，發表「防疫三原則」等。蘇貞昌也不時爭發言權，他搶先發布居隔「3＋4」，遭專家批評「凌駕公衛專業」。府院顯然都看出陳時中 的指揮已失方寸，但他們越權插手的結果，卻是亂上添亂。

老實說，陳時中不堪大任，去年疫苗之亂已暴露無遺。但蔡政府不斷為他造神，硬要推他征戰北桃，才使防疫之亂無了期。這波大疫壓頂，陳時中的決策思維完全落在雙北之後，明明不懂一線戰況，卻要憑中央權力強壓地方；但到了最後，仍得跟進採行。例如，雙北吶喊了十多天的「篩陽即確診」，陳時中把它切成七段慢慢推，終於趨近。這樣還算是在「指揮」嗎？

指揮官不行，就該換指揮官，不該由總統或行政院長以「太上指揮官」身分去越俎代庖，那只會破壞責任政治的分工精神。事實上，近年該換的閣揆、部長，不都用這種「上級影武」的方式在打混？